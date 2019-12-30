Настоящий современник: на место Волчек придет Рыжаков

После смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек ее место займет театральный режиссер Виктор Рыжаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры. Как сообщила «Газете.Ru» актриса Ольга Дроздова, в театре об этом пока официально объявлено не было.

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Лия Ахеджакова также подчеркнула, что нового худрука труппе пока не представили.

«Если это все-таки правда, то я очень рада и очень приветствую. Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то «котел», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки и я их разделяю», — поделилась народная артистка России.

В свою очередь Сергей Гармаш на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать назначение Рыжакова бросил трубку.

В настоящий момент Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Постановщик официально вступит в новую должность 4 января 2020 года. В ЦИМ обязанности руководителя возложат на его арт-директора Елену Ковальскую.

Виктор Рыжаков окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). С 1995 по 2001 годы постановщик руководил Театром драмы и комедии на Камчатке. С 2001 года он является режиссером-педагогом Школы-Студии МХАТ. С сентября 2012-го вступил в должность художественного руководителя ЦИМ. Прежде всего Рыжаков известен творческим альянсом с драматургом Иваном Вырыпаевым. Их первая совместная постановка «Кислород» прошла в 2002 году на сцене Театра.doc, а затем — в «Практике». Спектакль стал настоящей сенсацией нулевых, критики писали о нем как о зарождении театра «нового типа».

«Мы читаем прозаический текст как поэзию, переплетая с музыкальным ритмом композиций Стинга, Portishead и других. Кто-то сразу нам пытается приписать: «Исполнение в стиле рэп». Но, конечно же, это был наш новый собственный язык и голос, и если иронизировать, то, скорее, это по своей структуре было чем-то похоже на сегодняшние рэп-баттлы. Во время всех диалогов героев звучала музыка, у каждой композиции был свой музыкальный трек, в котором очень точно размещался авторский текст», — рассказал о постановке Рыжаков в интервью изданию «Афиша Daily».

За почти 17 лет сотрудничества Рыжаков и Вырыпаев выпустили спектакли «Бытие», «Июль», «Иллюзии», «Dreamworks» и «Пьяные». В 2014 году последний прошел на сцене ЦИМа, в 2016-2017 годах — МХТ им. Чехова. С 2016-го постановщик руководит театром «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова».

Недавно Рыжаков работал над «Иранской конференцией» в Театре Наций по последней работе Вырыпаева. В постановке участвовали Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и другие знаменитости. В январе 2020 года Вырыпаев вместе с Рыжаковым представят спектакль «Интертеймент» для «Okko Театра». Главные роли в нем исполнит сам драматург с актрисой Каролиной Грушкой.

В этом году Рыжаков стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль большой формы» («Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр). В основу постановки, созданной совместно с драматургом Асей Волошиной, легла революционная пьеса Всеволода Вишневского.

В 2014 году Рыжаков был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Он также является обладателем гран-при международного фестиваля «Контакт».

Возглавлявшая «Современник» почти полвека Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Народная артистка СССР создала театр в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым и Лилией Толмачевой. В 1972 году Волчек стала главным режиссером «Современника», а в 1989-м вступила в должность художественного руководителя.