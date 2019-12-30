Настоящий современник: на место Волчек придет Рыжаков

Виктор Рыжаков заменит Волчек на посту худрука «Современника»

Новым художественным руководителем «Современника» после смерти Галины Волчек станет Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). По словам актрисы Ольги Дроздовой, о новом назначении в театре пока официально не объявляли. В свою очередь Лия Ахеджакова назвала постановщика «хорошим режиссером и порядочным человеком».

После смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек ее место займет театральный режиссер Виктор Рыжаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры. Как сообщила «Газете.Ru» актриса Ольга Дроздова, в театре об этом пока официально объявлено не было.

Лия Ахеджакова также подчеркнула, что нового худрука труппе пока не представили.

«Если это все-таки правда, то я очень рада и очень приветствую. Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то «котел», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки и я их разделяю», — поделилась народная артистка России.

В свою очередь Сергей Гармаш на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать назначение Рыжакова бросил трубку.

В настоящий момент Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Постановщик официально вступит в новую должность 4 января 2020 года. В ЦИМ обязанности руководителя возложат на его арт-директора Елену Ковальскую.

Виктор Рыжаков окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). С 1995 по 2001 годы постановщик руководил Театром драмы и комедии на Камчатке. С 2001 года он является режиссером-педагогом Школы-Студии МХАТ. С сентября 2012-го вступил в должность художественного руководителя ЦИМ. Прежде всего Рыжаков известен творческим альянсом с драматургом Иваном Вырыпаевым. Их первая совместная постановка «Кислород» прошла в 2002 году на сцене Театра.doc, а затем — в «Практике». Спектакль стал настоящей сенсацией нулевых, критики писали о нем как о зарождении театра «нового типа».

«Мы читаем прозаический текст как поэзию, переплетая с музыкальным ритмом композиций Стинга, Portishead и других. Кто-то сразу нам пытается приписать: «Исполнение в стиле рэп». Но, конечно же, это был наш новый собственный язык и голос, и если иронизировать, то, скорее, это по своей структуре было чем-то похоже на сегодняшние рэп-баттлы. Во время всех диалогов героев звучала музыка, у каждой композиции был свой музыкальный трек, в котором очень точно размещался авторский текст», — рассказал о постановке Рыжаков в интервью изданию «Афиша Daily».

За почти 17 лет сотрудничества Рыжаков и Вырыпаев выпустили спектакли «Бытие», «Июль», «Иллюзии», «Dreamworks» и «Пьяные». В 2014 году последний прошел на сцене ЦИМа, в 2016-2017 годах — МХТ им. Чехова. С 2016-го постановщик руководит театром «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова».

Недавно Рыжаков работал над «Иранской конференцией» в Театре Наций по последней работе Вырыпаева. В постановке участвовали Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и другие знаменитости. В январе 2020 года Вырыпаев вместе с Рыжаковым представят спектакль «Интертеймент» для «Okko Театра». Главные роли в нем исполнит сам драматург с актрисой Каролиной Грушкой.

В этом году Рыжаков стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль большой формы» («Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр). В основу постановки, созданной совместно с драматургом Асей Волошиной, легла революционная пьеса Всеволода Вишневского.

В 2014 году Рыжаков был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Он также является обладателем гран-при международного фестиваля «Контакт».

Возглавлявшая «Современник» почти полвека Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание с ней прошло в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Народная артистка СССР создала театр в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым и Лилией Толмачевой. В 1972 году Волчек стала главным режиссером «Современника», а в 1989-м вступила в должность художественного руководителя.