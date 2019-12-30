Провал декабристов и богатый «Холоп»: что смотрят россияне

Комедия «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли уверенно лидирует по итогам 26-29 декабря. Совместный проект режиссера недавних хитов «Салют-7» и «Текст» Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина об отчаявшемся отце, который отправляет своего сына в «прошлое» в наказание за красивую жизнь, выручила 300 млн рублей.

А вот историческая драма «Союз спасения» от продюсера Константина Эрнста и режиссера фильмов «Адмиралъ» и «Викинг» Андрея Кравчука точно проиграла в борьбе за первое место отечественного бокс-офиса. Ни мощный актерский состав с Павлом Прилучным, Иваном Янковским, Антоном Шагиным и Максимом Матвеевым в главных ролях, ни эффектный трейлер, производством которого занималась лос-анджелесская студия Mocean («Мстители: Война бесконечности», «Капитан Марвел»), не помогли картине оказаться в топе рейтинга. Тем плачевнее на фоне всего кажутся ее дебютные сборы: лента о восстании декабристов в 1825 году заработала лишь 121 млн рублей — и это при бюджете в 700 млн.

Финальная часть франшизы «Звездные войны: Скайуокер. Восход» не покинула топ-3 самых прибыльных фильмов уикенда, однако понесла значительные потери по сравнению с премьерным уикегдом. На второй неделе проката последняя глава о противостоянии джедаев и ситхов принесла своим создателям 91 млн рублей.

На четвертой строчке разместился полнометражный мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». В свой дебютный уикенд лента собрала 81 млн рублей — чуть меньше, чем ей сулили аналитики. По сюжету жители тридевятого царства — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка и Кот-ученый — примут участие во всесказочном конкурсе песни, который проводится в царстве трисемнадцатом.

Сбавила позиции комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»: на третьей неделе сиквел полнометражной версии сериала Ильи Куликова с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич заработал 73 млн рублей, опустившись со второй на пятую строчку.

Шестым финишировал «Джуманджи: Новый уровень». Фильм о столкновении современного человека с дикой природой, где главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, собрал в третьи выходные 50,4 млн рублей.

По результатам 26-29 декабря, мультфильм «Фиксики против кработов» опустился на одну строчку. Полнометражная версия, в которой орудуют таинственные роботы, собирающие информацию о маленьких механиках в лаборатории профессора Чудакова, показал результат на уровне 49 млн рублей.

На шестой неделе проката продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney «Холодное сердце 2» замкнуло топ-8 самых кассовых фильмов российского проката. В минувшие выходные мультфильм о путешествии главных героев за пределы своего родного королевства и поисках ответа на вопросы о происхождении их страны и волшебного дара Эльзы заработал 24,5 млн рублей.

На восьмое место спустился новый фильм от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона — ироничная комедия «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом, Крисом Эвансом, Джейми Ли Кертис, Майклом Шенноном, Доном Джонсоном и Тони Коллетт. Современная версия классического детектива об убийстве в старинном доме, где все становятся подозреваемыми, собрала на четвертой неделе проката еще 6,9 млн рублей.

На десятом месте, с небольшим отрывом, оказался предпраздничный фильм режиссера Пола Фига «Рождество на двоих», снятый по сценарию Эммы Томпсон. Романтическая комедия о встрече девушки, которая работает эльфом в рождественском магазине, с очаровательным незнакомцем, где главные роли сыграли Эмилия Кларк, Генри Голдинг и сама Эмма Томпсон, выручила 14 млн рублей.