«Это очень страшно»: в Москве простились с Галиной Волчек

В воскресенье, 29 декабря, в Москве прошло прощание с народной артисткой СССР Галиной Волчек. Траурная церемония состоялась в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре — этот театр она возглавляла на протяжении нескольких десятков лет.

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Проститься с легендой «Современника» пришли не только ее многочисленные поклонники, но и коллеги по актерскому цеху, работники театра, а также певцы и политики. В частности, заслуженный артист России, ранее входивший в труппу «Современника», Александр Олешко в рамках мероприятия отдал должное Волчек за то, что она «отстаивала молодежь».

«Я ей благодарен за то, что она всегда была горой за новое поколение, отстаивала молодежь. Говорю это, основываясь на своей собственной жизни в «Современнике». Только за первый год работы в нем я сыграл четыре премьеры с легендарными актерами. Такой старт я не забуду никогда», — цитирует телеведущего mk.ru.

Актриса Александра Захарова, дочь худрука «Ленкома» Марка Захарова, ушедшего из жизни в минувшем сентябре, в свою очередь, рассказала о переплетении судеб ее отца и Волчек.

«Беда... Это очень страшно. Мы сейчас сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены, — сказала она. —

Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей. А потом около полувека они строили свои театры, очень дружа и очень радуясь успехам друга. Они ушли в один год».

В то же время Александр Ширвиндт выразил мнение, что Волчек «знала все про эту страну и всегда добивалась своего».

«Что такое Галочка? Триптих ее существа: талант, мудрость и смелость. На протяжении ее жизни все это как поступки, а не как теоретические вещи. Она не была затворницей. Она знала все про эту страну. И всегда добивалась своего. И этот дом — тоже памятник ее смелости. Эпоха кончается. Наша эпоха. Вот сейчас выйдем отсюда, побежим по делам, а конечный маршрут — вот эта мизансцена», — заявил народный артист РСФСР.

Выступил на прощании и шоумен Максим Галкин, который отметил, что «сегодня каждому легче молчать, чем говорить». По его словам, на церемонии должна была присутствовать и Алла Пугачева — однако из-за давления прибыть в «Современник» она в итоге не смогла.

«Я вспоминаю, что она была невероятно мужественным человеком. Мы много лет дружили, но я никогда ее не видел отчаявшейся и грустной. Сегодня Кристина здесь и брат мой.

Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счет таких людей», — сказал телеведущий.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова при этом вспомнила, как за неделю с небольшим до кончины худрука «Современника» они праздновали день рождения Волчек: 19 декабря ей исполнилось 86 лет.

«Как она с каждым умела дружить. Как она каждому отдавала. Я даже не знаю, за что она меня любила. Что бы плохого у меня ни случалось, я сразу бежала к тебе. Каждому она уделяла внимание. С каждым умела поговорить. Мне очень повезло, я разделяла с ней все. Я всегда с ней соглашалась. Как она любила своих артистов, как ими гордилась! Нет никаких слов.

Только 19-го мы справляли ее день рождения. Она была добродушная, веселая. Прости нас, что мы не видели тогда, что ты уже болела. Спасибо тебе, Галя, за мою лично жизнь, за жизнь каждого из нас», — сказала Тарасова.

Наконец, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков признался, что в связи с уходом Волчек ему «бесконечно пусто и бесконечно одиноко».

«Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы были с нами и будете всегда. Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила, воля и желание. Ваша любовь вечна и не пройдет никогда», — заключил он.

После окончания церемонии прощания с Волчек в «Современнике» гроб с телом народной артистки отвезли на Новодевичье кладбище. Похоронили ее там рядом с Марком Захаровым.

Галины Волчек не стало 26 декабря. Согласно предварительной информации, она скончался от отека мозга и легких — за несколько дней до этого ее доставили в больницу с воспалением легких.