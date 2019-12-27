«Не будет прежним»: Трамп об удалении себя из «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского телеканала, вырезавшего из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» эпизод с его участием, пишет Deadline. О данном инциденте политик высказался у себя в Twitter. В первой публикации он отметил, что «фильм никогда не будет прежним», указав в скобках, что просто шутит. Следом он добавил: «Думаю, Джастину Т. (канадский премьер-министр Джастин Трюдо — «Газета.Ru») не очень нравится то, что я заставляю его платить за НАТО или за торговлю (речь про соглашение о свободной торговле — «Газета.Ru»)».

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Прокомментировал случившееся и сын президента Дональд Трамп-младший.

«Канадский CBC оказался под огнем, когда камео Трампа в «Один дома 2» исчезло из рождественского эфира.» — написал он.

Примечательно, что ранее канадская общественная телекомпания опубликовала заявление, в котором отрицался какой-либо политический подтекст в их действиях.

«Как это часто бывает с художественными фильмами, «Один дома 2» был адаптирован для телевидения. Ради сжатия эфирного времени потребовалось вырезать из фильма несколько сцен, среди которых оказался эпизод с Дональдом Трампом, — гласило обращение представителей компании. — Ни одна из этих сцен не была неотъемлемой частью сюжета. Эти изменения были сделаны еще в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм, соответственно — это случилось до того, как мистер Трамп был избран президентом».

Напомним, что речь идет о короткой сцене, в которой Кевин Маккаллистер (Маколей Калкин), оказавшийся совсем один в Нью-Йорке, обратился к Трампу с просьбой подсказать дорогу к портье в пятизвездочном отеле «Плаза» на Манхэттене. Нынешний президент США на тот момент являлся владельцем данной гостиницы.

Минувшим летом стало известно о намерении Disney снять ребут рождественской комедии «Один дома». Планы студии высмеял у себя в Instagram сам Калкин — звезда легендарной франшизы.

Актер опубликовал снимок, на котором он запечатлен сидящим в трусах на диване: вооружившись ноутбуком и тарелкой еды, Калкин смешно кривит лицо. Комичности фотографии добавляет торчащий из под майки круглый живот и нелепая повязка на голове у 39-летней знаменитости. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома», — подписал снимок актер. — Disney, позвони мне!»

Один из комментариев под записью тогда оставил официальный аккаунт популярного сайта для взрослых: «А где же тогда сырная пицца (одно из самых любимых лакомств юного Кевина — «Газета.Ru»)?»

«Ты выглядишь как Марв, теперь ты липкий бандит?», «Я бы предпочел посмотреть это, а не ремейк», «Это единственный ремейк, который следовало снять, спасибо!», «Кевин, которого мы все заслужили», — написали другие пользователи соцсети.

Отметим также, что подавляющее число поклонников оригинальной франшизы негативно восприняло новость о возрождении комедии. В сети Disney активно критикуют за «несимпатичную эксплуатацию ностальгических чувств зрителей». На данный момент известно, что главные роли в проекте исполнят звезда антивоенной сатиры «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, известная по сериалу «Офис» Элли Кемпер, а также Роб Делани («Дэдпул 2», «Катастрофа», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий к черной комедии «Борат».

Ранее генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о намерении в ближайшее время перезапустить на стриминговом сервисе компании фильмы «Дневник слабака», «Оптом дешевле» и «Ночь в музее».

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — заявил он.

Айгер не стал уточнять, в каком формате будут сняты ремейки: можно предположить, что некоторые художественные фильмы станут основой для сериалов, тогда как создатели нового «Один дома» планируют переосмыслить его в соответствии c современными реалиями.