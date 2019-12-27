«Не будет прежним»: Трамп об удалении себя из «Один дома 2»

Трамп отреагировал на удаление своего камео из фильма «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удаление своего камео из комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» канадской телекомпанией. Он, в частности, пошутил, что после этого изменения фильм не будет прежним.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского телеканала, вырезавшего из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» эпизод с его участием, пишет Deadline. О данном инциденте политик высказался у себя в Twitter. В первой публикации он отметил, что «фильм никогда не будет прежним», указав в скобках, что просто шутит. Следом он добавил: «Думаю, Джастину Т. (канадский премьер-министр Джастин Трюдо — «Газета.Ru») не очень нравится то, что я заставляю его платить за НАТО или за торговлю (речь про соглашение о свободной торговле — «Газета.Ru»)».

Прокомментировал случившееся и сын президента Дональд Трамп-младший.

«Канадский CBC оказался под огнем, когда камео Трампа в «Один дома 2» исчезло из рождественского эфира.» — написал он.

Примечательно, что ранее канадская общественная телекомпания опубликовала заявление, в котором отрицался какой-либо политический подтекст в их действиях.

«Как это часто бывает с художественными фильмами, «Один дома 2» был адаптирован для телевидения. Ради сжатия эфирного времени потребовалось вырезать из фильма несколько сцен, среди которых оказался эпизод с Дональдом Трампом, — гласило обращение представителей компании. — Ни одна из этих сцен не была неотъемлемой частью сюжета. Эти изменения были сделаны еще в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм, соответственно — это случилось до того, как мистер Трамп был избран президентом».

Напомним, что речь идет о короткой сцене, в которой Кевин Маккаллистер (Маколей Калкин), оказавшийся совсем один в Нью-Йорке, обратился к Трампу с просьбой подсказать дорогу к портье в пятизвездочном отеле «Плаза» на Манхэттене. Нынешний президент США на тот момент являлся владельцем данной гостиницы.

Минувшим летом стало известно о намерении Disney снять ребут рождественской комедии «Один дома». Планы студии высмеял у себя в Instagram сам Калкин — звезда легендарной франшизы.

Актер опубликовал снимок, на котором он запечатлен сидящим в трусах на диване: вооружившись ноутбуком и тарелкой еды, Калкин смешно кривит лицо. Комичности фотографии добавляет торчащий из под майки круглый живот и нелепая повязка на голове у 39-летней знаменитости. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома», — подписал снимок актер. — Disney, позвони мне!»

Один из комментариев под записью тогда оставил официальный аккаунт популярного сайта для взрослых: «А где же тогда сырная пицца (одно из самых любимых лакомств юного Кевина — «Газета.Ru»)?»

«Ты выглядишь как Марв, теперь ты липкий бандит?», «Я бы предпочел посмотреть это, а не ремейк», «Это единственный ремейк, который следовало снять, спасибо!», «Кевин, которого мы все заслужили», — написали другие пользователи соцсети.

Отметим также, что подавляющее число поклонников оригинальной франшизы негативно восприняло новость о возрождении комедии. В сети Disney активно критикуют за «несимпатичную эксплуатацию ностальгических чувств зрителей». На данный момент известно, что главные роли в проекте исполнят звезда антивоенной сатиры «Кролик Джоджо» Арчи Йейтс, известная по сериалу «Офис» Элли Кемпер, а также Роб Делани («Дэдпул 2», «Катастрофа», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий к черной комедии «Борат».

Ранее генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о намерении в ближайшее время перезапустить на стриминговом сервисе компании фильмы «Дневник слабака», «Оптом дешевле» и «Ночь в музее».

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — заявил он.

Айгер не стал уточнять, в каком формате будут сняты ремейки: можно предположить, что некоторые художественные фильмы станут основой для сериалов, тогда как создатели нового «Один дома» планируют переосмыслить его в соответствии c современными реалиями.