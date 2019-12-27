«Это перебор»: Стас Михайлов о штрафах за вождение

Стас Михайлов опроверг нарушения ПДД на своем Rolls Royce

После появления в СМИ сообщений о накопившихся штрафах певца Стаса Михайлова за нарушение правил дорожного движения, сам артист заявил, что своевременно оплачивает выписанные квитанции. Однако на сайте Федеральной службы судебных приставов можно найти шесть актов по делам об административных правонарушениях, оформленных на его имя.

Пока российский певец Стас Михайлов находится в зарубежных гастролях, в СМИ появилась информация о наличии у него задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Сообщается, что из-за неоднократного превышения скоростного режима на дороге, на автомобиль Rolls Royce Ghost, который принадлежит артисту, было выписано 12 тысяч рублей штрафа, а судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с транспортным средством.

Сам Михайлов, впрочем, отрицает наличие у него штрафов и связывает появление подобной информации с предпраздничной суматохой.

«Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума... Но дезинформация — это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногда нарушаем прописанные правила. Но, спешу сообщить, что я — законопослушный гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и, совершенно точно, никто ни за что меня не разыскивает!» — заявил Михайлов.

Тем не менее, в базе данных Федеральной службы судебных приставов можно найти шесть актов по делам об административных правонарушениях, оформленных на Станислава Владимировича Михайлова с датой рождения 27 апреля 1969 года. Все они были оформлены в период с 19 по 27 апреля 2019 года, сумма выплат по ним составляет от 500 до 2000 рублей, что в общей сложности с исполнительским сбором составляет 11,5 тысяч рублей.

В 2017 году из-за недостаточно скоординированной работы юристов Михайлов уже оказывался в центре скандала, связанного с правовыми вопросами, когда стало известно, что поданная им в Европейский суд по правам человека жалоба на решение российского суда прошла первый этап рассмотрения.

«Мы сейчас общаемся с адвокатами, чтобы разобраться в ситуации. Как только появится информация, мы сообщим дополнительно. Сам Стас вообще не в курсе. Мы так понимаем, что речь идет о той жалобе, которую подавали в 2014 году, но непонятно, почему сейчас ЕСПЧ решил дать ход этому делу», — прокомментировала представитель Михайлова «Газете.Ru» появление новостей об иске Михайлова в ЕСПЧ.

Жалоба была принята 5 декабря 2014 года и была связана с фильмом «Дублер», в котором юморист Александр Ревва исполнил роль Михаила Стасова. Певец счел наличие подобного персонажа нарушением авторских прав и потребовал с производителей и прокатчиков 20 млн рублей за незаконное использование образа и изображения. Михайлов подал в суд на создателей фильма еще в 2012 году. Его адвокат подчеркивал, что образ артиста был использован в фильме, так как он пользуется широким интересом у публики, однако в киноверсии его связали с оскорбительным поведением, что нанесло моральный ущерб певцу, а также создало угрозу его репутации.

В результате, певец подал три иска, каждый на сумму 10 млн рублей — к создателям фильма, к кинопрокатчику «Каро-Фильм», а также к телеканалу НТВ, где вышло интервью с Александром Реввой. Известно, что Михайлову удалось отсудить деньги у ОАО «Телекомпания НТВ» и ООО «Центральное телевидение» — правда, не 10 миллионов, а 150 тысяч. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы 6 декабря 2013 года.

Однако в заявлении ЕСПЧ говорилось, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма и сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для пародирования или создания карикатуры.

«Мы сейчас разбираемся с этим, почему иск там так долго лежал и сейчас вдруг суд эту жалобу принял. В 2014 году, видимо, наши юристы действительно подали иск, но конфликт был исчерпан, и к инициации этого дела в ЕСПЧ сейчас мы отношения не имеем. В данный момент юристы занимаются этим вопросом, жалоба будет отозвана из ЕСПЧ», — пояснил директор артиста Сергей Кононов.

Официальные представители Михайлова подчеркнули, что он не собирается обращаться в суд ни на территории России, ни на территории других стран, а публикации, связанные с этой ситуацией они расценили «исключительно как провокацию», направленную на разжигание негативного отношения к личности исполнителя.