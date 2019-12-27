«Это перебор»: Стас Михайлов о штрафах за вождение

Пока российский певец Стас Михайлов находится в зарубежных гастролях, в СМИ появилась информация о наличии у него задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Сообщается, что из-за неоднократного превышения скоростного режима на дороге, на автомобиль Rolls Royce Ghost, который принадлежит артисту, было выписано 12 тысяч рублей штрафа, а судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с транспортным средством.

Сам Михайлов, впрочем, отрицает наличие у него штрафов и связывает появление подобной информации с предпраздничной суматохой.

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«Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума... Но дезинформация — это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногда нарушаем прописанные правила. Но, спешу сообщить, что я — законопослушный гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и, совершенно точно, никто ни за что меня не разыскивает!» — заявил Михайлов.

Тем не менее, в базе данных Федеральной службы судебных приставов можно найти шесть актов по делам об административных правонарушениях, оформленных на Станислава Владимировича Михайлова с датой рождения 27 апреля 1969 года. Все они были оформлены в период с 19 по 27 апреля 2019 года, сумма выплат по ним составляет от 500 до 2000 рублей, что в общей сложности с исполнительским сбором составляет 11,5 тысяч рублей.

В 2017 году из-за недостаточно скоординированной работы юристов Михайлов уже оказывался в центре скандала, связанного с правовыми вопросами, когда стало известно, что поданная им в Европейский суд по правам человека жалоба на решение российского суда прошла первый этап рассмотрения.

«Мы сейчас общаемся с адвокатами, чтобы разобраться в ситуации. Как только появится информация, мы сообщим дополнительно. Сам Стас вообще не в курсе. Мы так понимаем, что речь идет о той жалобе, которую подавали в 2014 году, но непонятно, почему сейчас ЕСПЧ решил дать ход этому делу», — прокомментировала представитель Михайлова «Газете.Ru» появление новостей об иске Михайлова в ЕСПЧ.

Жалоба была принята 5 декабря 2014 года и была связана с фильмом «Дублер», в котором юморист Александр Ревва исполнил роль Михаила Стасова. Певец счел наличие подобного персонажа нарушением авторских прав и потребовал с производителей и прокатчиков 20 млн рублей за незаконное использование образа и изображения. Михайлов подал в суд на создателей фильма еще в 2012 году. Его адвокат подчеркивал, что образ артиста был использован в фильме, так как он пользуется широким интересом у публики, однако в киноверсии его связали с оскорбительным поведением, что нанесло моральный ущерб певцу, а также создало угрозу его репутации.

В результате, певец подал три иска, каждый на сумму 10 млн рублей — к создателям фильма, к кинопрокатчику «Каро-Фильм», а также к телеканалу НТВ, где вышло интервью с Александром Реввой. Известно, что Михайлову удалось отсудить деньги у ОАО «Телекомпания НТВ» и ООО «Центральное телевидение» — правда, не 10 миллионов, а 150 тысяч. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы 6 декабря 2013 года.

Однако в заявлении ЕСПЧ говорилось, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма и сослались на положение Гражданского кодекса, разрешающее использование авторского материала для пародирования или создания карикатуры.

«Мы сейчас разбираемся с этим, почему иск там так долго лежал и сейчас вдруг суд эту жалобу принял. В 2014 году, видимо, наши юристы действительно подали иск, но конфликт был исчерпан, и к инициации этого дела в ЕСПЧ сейчас мы отношения не имеем. В данный момент юристы занимаются этим вопросом, жалоба будет отозвана из ЕСПЧ», — пояснил директор артиста Сергей Кононов.

Официальные представители Михайлова подчеркнули, что он не собирается обращаться в суд ни на территории России, ни на территории других стран, а публикации, связанные с этой ситуацией они расценили «исключительно как провокацию», направленную на разжигание негативного отношения к личности исполнителя.