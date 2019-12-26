Деньги дебютантам: Путин поручил помочь кинематографистам

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству заняться подготовкой законопроекта о предоставлении полного государственного субсидирования дебютных фильмов режиссеров-выпускников федеральных высших учебных кинематографических заведений.

Как сообщается на сайте главы государства, новые положения федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» должны будут распространяться на выпускников киновузов в течение пяти лет после получения ими профильного образования.

В соответствии с нововведениями, они смогут рассчитывать на полную финансовую поддержку со стороны государства при создании и прокате дебютных национальных фильмов, анимационных фильмов, а также документальных и научно-популярных фильмов вне зависимости от их метража. Соответствующее распоряжение президент дал правительству по итогам встречи с преподавателями и студентами Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, которая прошла 17 октября.

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Помимо этого, глава государства дал поручение подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности получения будущими режиссерами, дирижерами и композиторами бесплатного второго высшего образования на конкурсной основе.

За последние годы эти поручения президента стали не первой попыткой властей создать правовые инструменты регулирования и поддержки отечественного кинематографа. Так, в июле 2018 года депутаты Госдумы приняли законопроект «О господдержке кинематографии», вызвавший волну критики со стороны представителей профессионального сообщества.

Законопроект определял понятие кинофестиваля и ужесточал процедуру организации кинопоказов. В соответствии с новыми поправками, фестивалям разрешалось демонстрировать иностранные фильмы без прокатных удостоверений, только если те вышли не больше года назад.

Самих организаторов при этом обязывали покупать прокатное удостоверение для показа старых фильмов в программах ретроспектив и неконкурсных фестивалей, что также ставило под вопрос деятельность компаний, занимающихся авторским и некоммерческим кинематографом, показом спектаклей, организацией показов киноклассики в рамках культурных проектов, а также работу специализированных кинотеатров.

«Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии», — говорилось в письме владельцев кинотеатральных сетей и организаторов кинофестивалей, опубликованном в «Коммерсанте».

В результате, уже в ноябре депутаты приняли к закону ряд смягчающих поправок, с учетом «особенностей и разнообразия современного кинофестивального движения» в России.

«Многие фестивальные фильмы не имеют дальнейшей прокатной судьбы, а несут исключительно культурно-просветительскую и образовательную функцию. Закон определяет дополнительные критерии, при соответствии которым не будет требоваться получение прокатного удостоверения на показ фильма на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале», — говорилось в заявлении на сайте комитета Госдумы по культуре.

Помимо этого, время от времени у законодателей возникает желание ограничить прокат в России иностранного кино и закрепить долю российских фильмов путем введения квот — с подобной инициативой в Госдуме в 2012 году выступал депутат от ЛДПР, член комитета по культуре Дмитрий Литвинцев, а в 2013 — вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк.

Однако попытки вмешаться в деятельность киноиндустрии на законодательном уровне пока что не смогли помочь росту финансовых показателей отечественного производителя, а лишь раз за разом вызывали возмущение работников этой сферы.

Зато в ходе проверки Счетной палаты, организованной в Фонде кино, были зафиксированы проблемы, которые уже давно были предметом обсуждения обычных зрителей, режиссеров, продюсеров и кинокритиков. Во-первых, непрозрачность схем предоставления господдержки, рискующая обернуться конфликтом интересов, а во-вторых — нецелевое использование рядом компаний полученных субсидий, часть из которых «осела» в фирмах, зарегистрированных на Кипре.

Что касается новой инициативы, то в ней пока не обозначены методы контроля прозрачности выдачи государственных субсидий режиссерам-дебютантам. Пока не будет ясен механизм исполнения поправок, не исключено, что может повториться история с Фондом кино.

При этом, если взглянуть на цели и задачи, которые ставит перед собой Фонд кино (их можно посмотреть на официальном сайте организации), то можно увидеть, что почти все они реализуются в том или ином виде. Фонд поддерживает производителей и прокатчиков, поддерживает мастеров кино, аккумулирует финансовые средства для развития кинематографии, а также содействует проводимым социально-экономическим программам.

Как это ни странно, выполнение этих задач совсем не помогает достижению обозначенных целей Фонда — повышение конкурентоспособности российского кинематографа и его популяризация в России и за рубежом.

«Правительство ставит перед фондом одну и совершенно конкретную задачу: увеличить долю, сборы, быть экономически эффективным», — говорил советник президента России по культуре Владимир Толстой, отвечая на критику в адрес Фонда кино на расширенном заседании Общественного совета в Министерстве культуры.

При этом в 2019 году общие сборы десяти наиболее убыточных российских фильмов, на которые Фонд кино выделил 1 млрд безвозвратных государственных средств, составили менее 1,1 млрд рублей при суммарном бюджете в 6,7 млрд рублей (подробнее читайте в нашем материале).

Внимание к финансовым показателям Фонда кино выросло также после решения открыть базу данных о господдержке кинематографистов. Помимо информации об увидевших свет проектах и текущем производстве, там также были размещены данные о фильмах, получивших бюджетные средства, однако так и не появившихся в прокате, что вызвало серьезные вопросы у множества критиков фонда.

Тем не менее, сложившаяся ситуация вряд ли всерьез повлияет на политику Министерства культуры в отношении кинематографа — во всяком случае, до тех пор, пока его глава говорит, что Фонд кино ни за что не поддержал бы такой фильм, как «Джокер» Тодда Филлипса, который смог потягаться в чистой прибыли с суперблокбастером «Мстители: Финал» при бюджете в $55 млн.