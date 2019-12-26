«Это вандализм»: могилу Децла сожгли в ночь на Рождество

В ночь на 25 декабря неизвестные подожги могилу музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, на Пятницком кладбище в Москве. Об этом рассказала мама покойного артиста Ирина Толмацкая у себя в Instagram.

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«Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством — сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это сделали», — сказала женщина в видеотрансляции с места события.

Затем Ирина Анатольевна отправилась разбираться в администрацию кладбища. Там предположили, что это могли по неосторожности сделать поклонницы рэпера. Каждый день девушки навещают могилу и зажигают свечи, что и могло стать причиной возгорания. Однако Толмацкая не верит в версию со свечками, она убеждена в том, что это вандализм.

«Это произошло и произошло. Просто я не понимаю, кому это надо. Когда мне говорят, что это от свечки — слушайте, 10 месяцев не было. Конечно, можно сказать, что в один день вдруг произошло. Но нет», — сказала она в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Женщина отметила, что не собирается принимать никаких дополнительных мер для выяснения обстоятельств. По ее словам, на кладбище есть видеокамеры, однако ей сообщили, что они не работают.

«Я восстановлю все, что было, и все, — сказала мама Децла. — Просто обидно — ребята туда приходили, приносили свои пожелания, свои стихи, была большая коробка, куда все складывали. Но это все сгорело. Портрет Кирюшин, красивый. На данный момент там — могила неизвестного человека. С живыми цветами. Что не сгорело, так это живые цветы».

Напомним, что в начале ноября состоялась премьера фильма «С закрытыми окнами» о жизни музыканта. Работа над картиной велась очень оперативно, ведь она была показана зрителям всего спустя девять месяцев после трагической смерти молодого артиста.

Как отмечают критики, этот фильм даже при большом желании нельзя уличить в попытке спекулировать на трагедии. Кроме того, несмотря на скорость создания картины, качество результата оказалось очень высоким. Это касается как смыслового содержания, так и технической стороны вопроса. По мнению многих, кто оценивал фильм профессионально, аудио составляющая и монтаж в нем очень высокого качества.

В съемках фильма принимали участие практически все значимые в судьбе Толмацкого люди. Гражданская жена Юлия Киселева и сын Антоний изначально были против этого проекта, и впоследствии они так и не согласились внести свою лепту в кинопамятник Децлу.

В начале сентября Киселева обрушилась с обвинениями на родителей покойного супруга. Женщина принципиально не общается с прессой, поэтому все свои заявления она делает в своем блоге Instagram.

«Вами ловко манипулируют, рассказами о нереальной добродетели, — ответила она на комментарий одного из свои подписчиков. — По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: «Не лезь в мое творчество». Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа — прискорбно и противно».

Она также отметила, что ее сын просил свою бабушку не посещать телешоу, однако та поступила по-своему.

«Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — написала она.

Вместе с тем Киселева призналась, что квартиру, в которой они жили до трагического события, покинула сразу, поскольку им было больно находиться там. Мать и сын хотели временно «сменить обстановку для восстановления моральных и душевных сил».

Однако, по словам вдовы Децла, она часто бывала там, кормила рыбок и следила, все ли в порядке. Она также заверила, что сама собиралась оплачивать коммунальные услуги, но Ирина Анатольевна якобы не позволила ей продолжать это делать.

«Муж покупал эту квартиру на свои деньги для своей семьи. Мать хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме, водит туда чужих людей, забирает животных, берет чужие вещи, ищет что-то. Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам», — отрезала Киселева.

Ирина Толмацкая опровергла обвинения, назвав их «полным бредом и враньем».

«Эта квартира моя, а ключи мне от нее не отдали. То есть, если что-то бы там случилось, например затопили бы соседей, то претензии все были бы ко мне», — сказала она в разговоре с изданием «Собеседник».