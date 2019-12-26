Совпадение: умерла вторая жертва домогательств Кевина Спейси

Бывший зять короля Норвегии, 47-летний писатель Ари Бен, который обвинял голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, совершил самоубийство, сообщили его представители.

«С огромным прискорбием в сердце мы, близкие Ари Бена, вынуждены сообщить, что он совершил сегодня самоубийство. Мы просим проявить уважение к нашим личным делам в ближайшее время», — говорится в тексте официального заявления.

Подробности произошедшего в настоящий момент не разглашаются.

Реклама

«Мы беседовали, и он сидел рядом со мной. Через пять минут он сказал: «Давай выйдем на воздух и покурим». И тут он опускает руку под стол и хватает меня за яички», — рассказывал Бен о встрече с актером в 2007 году.

Новость о самоубийстве Бена появилась вскоре после публикации на YouTube видеоролика с участием Кевина Спейси с провокационным названием «Убейте их добротой». Клип длился всего минуту — в нем актер предстал в образе президента США Фрэнка Андервуда из телесериала «Карточный домик», одетого в красный рождественский свитер и сидящего у камина.

Спейси обратился к зрителям и пояснил, что решил снова поздравить их с грядущими праздниками: «Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?» Он также добавил, что 2019 год стал для него удачным и актеру удалось поправить свое здоровье.

«В свете этого в моей жизни произошли некоторые изменения, и я бы хотел, чтобы вы присоединились ко мне. В 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в этом мире стало больше добра. О, да, я знаю, о чем вы думаете: он серьезно? Да, я предельно серьезен», — сказал Спейси.

После этих слов актер перешел к наставлениям.

«В следующий раз, когда кто-то сделает то, что вам не нравится, вы можете пойти в атаку. Но вы также можете повременить с этим и сделать нечто неожиданное. Вы можете убить их добротой», — сказал он под зловещую музыку.

Что именно имел в виду Спейси остается неизвестным. На момент написания материала его видеообращение набрало 1,6 млн просмотров, 27 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков.

Напомним, что в середине сентября массажист, который утверждал, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны голливудского актера Кевина Спейси, умер в ходе судебного разбирательства. Об этом стало известно спустя месяц после того, как стороны составили план дальнейших слушаний.

Отмечалось, что наследники умершего могут продолжить представлять его интересы в суде. Проблемой в таком случае может стать то, что назвав себя, они автоматически дезавуируют и самого истца, который хотел сохранить анонимность.

«Он был благородным, добрым мужчиной среднего возраста, травмированным сексуально извращенными действиями Спейси. Благодаря этому расследованию другие жертвы по всему миру смогли достичь нашей фирмы. Наш клиент верил их историям и в свои последние месяцы намеревался встать на их защиту. Его битва за справедливость все еще жива», — говорилось в письме представителей стороны обвинения.

За несколько месяцев до этого суд отозвал иск против Спейси со стороны 21-летнего Уилльяма Литтла, который в ходе заседания решил воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, гарантированным пятой поправкой к американской конституции. Причиной стала неготовность Литтла давать показания о пропаже его мобильного телефона, с которого были стерты текстовые сообщения перед тем, как его передали полиции в качестве улики. По мнению адвокатов Спейси, с телефона могли быть удалены доказательства невиновности их клиента.

Серьезные обвинения в сексуальных преступлениях в адрес Кевина Спейси впервые были выдвинуты в 2017 году, когда актер Энтони Рэпп публично рассказал о домогательствах с его стороны в 1986 году, когда потерпевший бал несовершеннолетним. Спейси заявил, что не помнит подобного эпизода, однако принес Рэппу свои извинения. Против Спейси не возбудили уголовное дело из-за истечения срока давности, однако он стал персоной нон грата в Голливуде и лишен телевизионной премии «Международная Эмми».

Несмотря на то, что актер избежал судебного преследования в США, в Британии против него до сих пор ведется расследование, и не исключено, что в скором времени он все-таки предстанет перед судом.