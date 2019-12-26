«Подарок» на Рождество: Гай Ричи подал в суд на Мадонну

Британский режиссер Гай Ричи обвинил свою бывшую жену, американскую певицу Мадонну, в несоблюдении соглашений развода и обратился с этим в суд, пишет Daily Mail.

Согласно изданию, Ричи подал ходатайство о принудительном исполнении судебного решения о попечительстве их общих детей в Верховный суд Манхэттена. Известно, что певица не позволила бывшему мужу отметить Рождество в компании сыновей. В настоящий момент нет информации о том, какое решение вынес судья.

Одновременно с тем, как стало известно о конфликте бывших супругов, режиссер поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой собралась вся его нынешняя семья, включая детей от брака с Мадонной — 19-летнего Рокко и 14-летнего Дэвида.

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«От нашей семьи к вашей — Счастливого Рождества!» — гласит подпись к снимку.

Напомним, что брак между певицей и режиссером был расторгнут еще в 2008 году. Говоря о причинах расставания, Ричи признавался, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц».

«Женившись на Мадонне, я шагнул в мыльную оперу и жил в ней достаточно длительное время. Я, наверное, был бы еще более красноречивым, если бы брак с Мадонной продлился дольше», — заявил режиссер в интервью Details в 2011 году.

Вместе с тем кинематографист подчеркнул, что он ни о чем не жалеет, ведь за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья.

«Опыт в конечном итоге был очень позитивным. Я люблю детей», — заключил он.

Свадебное торжество Мадонны и Гая Ричи состоялось в шотландском замке Скибо в 2000 году. На невесте было белое платье от Стеллы Маккартни в готическом стиле за $35 тыс. Голову знаменитости украшала диадема стоимостью $210 тыс. Драгоценность в свое время принадлежала принцессе Монако — актрисе Грейс Келли. По оценкам экспертов, в общей сложности звездная пара потратила на свадьбу более $1,5 млн.

Примечательно, что ранее 61-летняя поп-звезда отменила выступление в рамках X tour, которое должно было состояться в Майами в минувшие выходные. Поклонники исполнительницы были шокированы этой новостью, поскольку никаких предварительных заявлений со стороны представителей артистки не было. Ситуация усугубляется тем, что многие фанаты прибыли на концерт издалека и потратили огромные деньги на перелет и проживание.

Изначально предполагалось, что причиной такого поступка стали личные проблемы, в частности, судебные прения с бывшим супругом. Позже знаменитость опубликовала объяснения в своем блоге Instagram. Мадонна призналась, что испытывает невыносимую боль из-за полученной ранее травмы. Говоря о выступлении, предшествовавшем отмененному, звезда отметила, что оно ей далось очень непросто.

«Я была в слезах от неописуемой боли в течение последних нескольких дней. С каждой песней, которую я пела, я мысленно произносила молитву, чтобы перейти к следующей и продержаться до конца шоу, — написала поп-дива. — Мои молитвы были услышаны и я сделала это. Я считаю себя воином. Я никогда не сдаюсь! Однако на этот раз я должна прислушаться к своему телу и принять то, что моя боль является предупреждением».

Мадонна принесла свои глубочайшие извинения поклонникам за необходимость отменить шоу. Певица рассказала о том, что последние несколько дней она провела под строгим присмотром врачей и прошла через огромное количество диагностических процедур.

«Тыкаю, прощупываю и снова слезы. Они дали мне понять, что если я хочу продолжить свой тур — мне следует как можно дольше отдыхать, чтобы не наносить необратимый вред своему здоровью, — написала исполнительница. — Я никогда не позволяла травмам мешать мне выступать, но на этот раз я должна признать, что нет никакого стыда в том, что я живой человек и мне необходимо нажать кнопку паузы».

В комментариях к публикации появилось много добрых слов поддержки от поклонников. Однако и хейтеры выступили с комментариями в духе: «Извинения — это хорошо, будьте, пожалуйста здоровы. Но возместить материальный ущерб тоже было бы правильно».