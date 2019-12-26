«Звездные войны» и провал «Кошек»: что смотрят в США

Если в России завершению третьей трилогии космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» прогнозирует по итогам 26-29 декабря пятое место, то у себя на родине картина вряд ли уступит первое. На второй неделе проката последняя часть франшизы может заработать еще $91 млн, таким образом, общая ее касса составит $387 млн.

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В свои стартовые выходные фильм собрал в США $175,5 млн, и такой дебют удачным назвать сложно (аналитики предсказывали результат на уровне $200 млн). Что касается международной арены, то она принесла фантастическому боевику $198 млн. Наибольший вклад в кассу новых «Звездных войн» внесли британцы ($26,8 млн), тогда как в России интерес к трилогии снизился — всего $5,8 млн (это меньше, чем, например, в Германии, Франции, Японии, Австралии, Китае, Испании, Мексике, Бразилии и Италии).

На второй строчке, согласно предварительным прогнозам, разместится фильм «Джуманджи: Новый уровень». В свой третий уикенд новая глава приключений героев в исполнении Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан во вселенной таинственной игры, переносящей своих игроков в опасный мир джунглей, выручит порядка $33 млн.

Главный долгожитель проката — вторая часть мультфильма «Холодное сердце» — замкнет топ-3 американского бокс-офиса. В грядущие выходные анимационная лента о путешествии главных героев за пределы своего родного королевства и поисках ответа на вопросы о происхождении их страны и волшебного дара Эльзы может заработать $16,3 млн.

Четвертой финиширует историческая драма «Маленькие женщины», снятая американским режиссером Гретой Гервиг. Предполагается, что фильм соберет $15 млн. Основой для картины послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Главные роли в фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан.

Пятое место, вероятно, займет мультфильм «Камуфляж и шпионаж» о веселом тандеме ученого и шпиона. Аналитики прогнозируют картине, которую в оригинале озвучили Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан и Рашида Джонс, результат в размере $12 млн.

Замкнет топ-6 еще один фильм с россыпью звезд в касте — детективно-комедийный триллер «Достать ножи», роли в котором исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и многие другие. В свой пятый уикенд лента о расследовании загадочного убийства главы семейства соберет $8,3 млн.

На третьей неделе проката криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли поднимется на одну строчку в рейтинге самых кассовых фильмов. Согласно экспертам, лента, повествующая о владельце ювелирного магазина, который пытается погасить карточные долги, заработает $7,3 млн.

Следом, вероятно, расположится еще одна премьера минувших выходных — экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». С одной стороны, лента привлекала зрителей мощным кастом (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), и одновременно отпугивала их жутковатой графикой. Старт в США оказался худшим: имея 3380 мест, «Кошки» заработали всего лишь $6,5 млн. В выходные 26-29 декабря ситуация станет еще хуже: ожидают сборы в размере $5,4 млн.

На девятой строчке рискует оказаться «Скандал» Джея Роуча, основанный на реальной истории об уходе Роджера Эйлса (Джон Литгоу) с поста главы Fox News после обвинений в сексуальных домогательствах. В третьи выходные фильм выручит не больше $5 млн.

Наконец, с седьмого на десятое место переместится фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». Еще одна основанная на реальной истории драма принесет своим создателя в третий уикенд еще $2,7 млн.