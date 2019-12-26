«Холоп» против декабристов: на что пойдут россияне

В последний уикенд года основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернется между комедией «Холоп» и исторической драмой «Союз спасения». При этом предварительные продажи у первой картины на 1 млн больше, чем у нового фильма от продюсера Константина Эрнста и режиссера фильмов «Адмиралъ» и «Викинг».

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Так, согласно аналитикам, «Холоп» возглавит рейтинг за 26-29 декабря с 280 млн рублей. Совместный проект режиссера недавних хитов отечественного проката «Салют-7» и «Текст» Клима Шипенко и Ивана Охлобыстина рассказывает о том, как представитель «золотой молодежи» в наказание за красивую жизнь оказывается в прошлом. Главный герой в исполнении Милоша Биковича попадает в искусственно воссозданный конец XIX века, где команда психологов постарается изменить его взгляды на жизнь.

Следом разместится фильм «Союз Спасения», который, вероятно, принесет своим создателям 210 млн рублей. Картина, посвященная восстанию декабристов в 1825 году, сфокусируется на судьбе победителей в войне с Наполеоном, которые оказались готовы принести в жертву свой статус, благосостояние и семью ради идеи о свободе и равенстве в России. Главные роли в драме сыграли Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин и Максим Матвеев.

Третью строчку, согласно предварительным прогнозам, займет полюбившийся маленьким зрителям полнометражный мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». Лента может показать результат на уровне 105 млн рублей. На этот раз жители тридевятого царства — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка и Кот-ученый — примут участие во всесказочном конкурсе песни, который проводится в царстве трисемнадцатом.

Фаворит россиян в преддверии новогодних праздников — комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» — имеет все шансы, что удержать за собой четвертое место. По мнению экспертов, сиквел полнометражной версии сериала Ильи Куликова с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич заработает около 95 млн рублей.

С первой на пятую строчку рискует опуститься последняя часть франшизы «Звездные войны: Скайуокер. Восход». За дебютный уикенд новая глава о противостоянии джедаев и ситхов смогла принести своим создателям в России 326 млн рублей. На этот раз завершению третьей трилогии космической саги прогнозируют сборы всего лишь на уровне 90 млн рублей.

Шестым финиширует «Джуманджи: Новый уровень». Фильм о столкновении современного человека с дикой природой, где главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, может собрать в грядущие выходные 75 млн рублей.

Новинка минувшей недели — мультфильм «Фиксики против кработов» — согласно прогнозам экспертов, опустится на одну строчку. Полнометражная версия, в которой орудуют таинственные роботы, собирающие информацию о маленьких механиках в лаборатории профессора Чудакова, покажет результат на уровне 40 млн рублей.

На шестой неделе проката продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney «Холодное сердце 2» не покинет топ-8 самых кассовых фильмов российского проката. В эти выходные мультфильм о путешествии главных героев за пределы своего родного королевства и поисках ответа на вопросы о происхождении их страны и волшебного дара Эльзы может заработать 35 млн рублей.