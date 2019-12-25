Братство греха: десять самых провальных фильмов года в России

Уходящий год выдался непростым для Фонда кино — решение открыть данные о выделенных на съемки фильмов субсидий вызвало волну критики со стороны зрителей и работников отрасли, а проверка Счетной палаты выявила серьезные нарушения в самой системе выделения государственных средств режиссерам и студиям. Чтобы ощутить весь груз проблем отечественного киномейнстрима, достаточно взглянуть на разницу между бюджетом и сборами десяти самых провальных картин года, в перечень которых не попал даже фильм с Александром Петровым «Герой», собравший 173 млн рублей при бюджете в 250 млн. При составлении списка рассматривались данные из открытых источников, а также не учитывались средства, выделенные на дополнительную рекламу, и доля от сборов, выплачиваемая кинотеатрам. Если же учитывать и эти факторы, то общая картина будет выглядеть еще более печальной.

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«Тайна печати дракона»: стоила 3 млрд рублей — взяла 363 млн рублей

К сожалению, самым большим провалом этого года стал самый крупнобюджетный из всех представленных в списке фильмов — китайско-российская сказка «Тайна печати дракона». К сожалению, потому что помимо крупных звезд — Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и Рутгера Хауэра — фильм мог похвастаться оригинальным сюжетом, совмещавшим в себе культурные мифы двух народов. Однако авторы не смогли рассчитать сил, и дорогое фэнтези обернулось на экране лишь неудачными попытками скрыть нехватку денег на задуманное, а в жизни — скандальными судебными исками. Фильм не спас даже международный прокат, с учетом которого его общая сумма сборов составила 862 млн рублей.

«Грех»: стоил 1 млрд рублей — взял 50 млн рублей

Вторую строчку среди самых провальных фильмов года занял один из виднейших представителей отечественного авторского кино Андрей Кончаловский и его фильм «Грех» о художнике и скульпторе эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Главным грехом фильма российско-итальянского производства стала жадность — при заявленном режиссером бюджете в €15 млн, ему удалось заработать в России 50 млн рублей, к которым можно добавить 13,5 млн рублей — сборы фильма в Италии.

«Девятая»: стоила 453 млн рублей — взяла 55 млн рублей

Причислявшийся некогда критиками к волне «новых тихих» русских режиссеров Николай Хомерики в 2019 году выпустил громкую премьеру — проникнутый духом стимпанка и эзотерики фильм «Девятая» с Евгением Цыгановым в главной роли. Фильм получил 300 млн безвозвратных субсидий от Фонда кино, однако кровавая и мистическая петербургская детективная история времен позапрошлого века громко провалилась в прокате, не вернув и одной восьмой от своего общего бюджета.

«Тобол»: стоил 520 млн рублей — взял 140 млн рублей

Еще одним историческим фильмом в прокатном анти-топе уходящего года стала экранизация бестселлера уральского писателя Алексея Иванова «Тобол». В ее создании принимал участие Первый канал, а Фонд кино выделил на его создание 130 млн безвозвратных средств. История об экспедиции петровских времен, чьей целью был поиск торгового города Яркенда и золотых месторождений, смогла отбить лишь треть заложенного бюджета.

«Как я стал русским»: стоил 308 млн рублей — взял 120 млн рублей

Самым тихим из громких провалов российского проката этого года стал еще один российско-китайский проект «Как я стал русским». Прошедшая почти незаметно для зрителей история конфликта между семьями жениха из Китая и невесты-россиянки получила от Фонда кино 20 млн возвратных и 40 млн безвозвратных рублей и заняла пятое (!) место среди самых убыточных фильмов года.

«Волки и овцы: Ход свиньей»: стоили 350 млн рублей — взяли 108 млн рублей

Единственным мультфильмом среди десятки самых провальных отечественных фильмов года стали «Волки и овцы: Ход свиньей», на который государство выделило 60 млн возвратных и 60 млн невозвратных рублей. Странно, что экспертный совет не остановил даже тот факт, что предыдущая часть «Волков и овец» также показала неудовлетворительный результат в прокате. Правда, в 2016 году разница между бюджетом и сборами была «всего» 87 млн рублей — почти в три раза меньше, чем у сиквела.

»Лев Яшин. Вратарь моей мечты»: стоил 360 млн рублей — взял 112 млн рублей

Стоивший государству 60 млн безвозвратных рублей биографический фильм о легенде мирового футбола Льве Яшине не на шутку разозлил отечественных знатоков и любителей спорта, которые раскритиковали его создателей за желание заработать денег на известной фамилии и недостаточно уважительном отношении к фигуре самого Яшина.

«Братство» (организация запрещена в России): стоило 270 млн рублей — взяло 48 млн рублей

С фильмом Павла Лунгина «Брат­ство» о выводе советских войск из Афганистана произошла ситуация вдвойне неприятная для режиссера. Помимо громкого провала в прокате, картину в штыки приняли многие ветераны афганской войны, а выделившее на ее создание целых 130 млн безвозвратных субсидий Министерство культуры даже перенесло на день позже ее выход на экраны, запланированный на 9 мая.

«Одесса»: стоила 300 млн рублей — взяла 86 млн

Новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса», рассказывающий о событиях в портовом городе времен эпидемии холеры в начале 1970-х годов, получил серьезную информационную поддержку, исполнитель одной из главных ролей Леонид Ярмольник даже приходил в эфир на программу «Дежурный по стране» главного одессита — Михаила Жванецкого. Однако даже с 70 млн безвозвратных средств, полученных от Фонда кино, картине не удалось заманить зрителей в кинотеатры.

«Коридор бессмертия»: стоил 197 млн рублей — взял 44 млн рублей

На последнем месте анти-топа оказалась военная драма об участниках обороны Ленинграда «Коридор бессмертия». В работе над сценарием принимал участие умерший в 2017 году писатель-фронтовик Даниил Гранин, а на создание Министерством культуры было выделено 30 млн возвратных и 35 млн безвозвратных млн рублей, но повторить успеха «Т-34» картине не удалось.

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Как ни странно, можно констатировать, что Фонд кино успешно справляется с задачами, указанными на сайте самой организации — оказание поддержки производителям фильмов и мастерам кино, аккумулирование средств и содействие реализации социально-экономических программ. Парадокс заключается в том, что выполняются эти задачи в ущерб целям фонда — российский кинематограф все еще не может соперничать с западным («повышение конкурентоспособности») и не привлекает в кинотеатры зрителей, несмотря на уровень технического исполнения («популяризация национальных кинофильмов»).

Еще один вопрос, который возникает при взгляде на «анти-топ» года: почему экспертный совет Фонда кино продолжает выделять большие средства авторам, уже зарекомендовавшим себя не с лучшей стороны в широком прокате?