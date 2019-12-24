Вслед за «Мулан»: Гонконг протестует против «Ип Мана»

Протестующие в Гонконге выступили против фильма о мастере боевых искусств и наставнике Брюса Ли «Ип Ман 4», пишет Hollywood Reporter. Причиной бойкота стала поддержка продюсером ленты Реймондом Вонгом, актерами Донни Йеном и Дэнни Чаном проводимой Пекином политики.

Реклама

В 2015 году Вонг раскритиковал картину «Десять лет» («Ten Years»), действие которой разворачивается в 2025 году. По сюжету Китай усиливает контроль в отношении Гонконга, что приводит к нарушению прав и свобод граждан. Лента подверглась цензуре со стороны властей — крупным государственным телеканалам, а также интернет-платформам было запрещено транслировать ее. Кроме того, сообщения в СМИ допускались только при условии осуждения фильма.

Однако это не помешало ему одержать победу в номинации «Лучший фильм» в рамках 35-й Гонконгской кинопремии. Тогда Вонг назвал триумф «Десяти лет» «полным недоразумением и шуткой», несмотря на единогласное решение представителей киноиндустрии.

Демонстранты также напомнили, что исполнитель главной роли в картине «Ип Ман 4» Донни Йен в 2017 году выступил на одной сцене с китайским лидером Си Цзиньпином на мероприятии, посвященном 20-й годовщине возвращения бывшей британской колонии Китаю. Кроме того, поклонники актера возмутились его сотрудничеству с немецким брендом одежды Philipp Plein. В 2015-м марку обвинили в расизме из-за футболок с надписью «Fuck You China». Позднее представители компании пояснили, что таким образом они пытались подчеркнуть «аутентичное европейское происхождение» одежды.

В свою очередь исполнитель роли Брюса Ли Дэнни Чан открыто поддерживает в социальных сетях действия гонконгской полиции. Согласно изданию, он утверждал, что правоохранители не должны «легко» относиться к протестующим и «отпускать кого-либо из них» без наказания.

Четвертая часть популярной франшизы уже успела побить кассовые рекорды в Китае, Тайване и Сингапуре, но не в самом Гонконге. На острове картина собрала всего $660 тыс. с момента выхода в пятницу, 20 декабря, заняв второе место после финала трилогии «Звездные Войны: Скайуокер. Восход».

Акция была организована на форуме LIHKG (подобие Reddit — прим. «Газета.Ru»), которую активисты используют в качестве площадки для координации протестного движения. С начала июня этого года в Гонконге проходят массовые антиправительственные протесты против законопроекта об экстрадиции преступников в Китай. В октябре власти отозвали законопроект, выполнив главное требование протестующих. Однако демонстрации продолжились: теперь оппозиция, в частности, требует отделения Гонконга от Китая.

Кроме того, кампания по бойкоту фильма «Ип Ман 4» набирает популярность в рамках так называемого «желтого» («yellow economic circle») и «синего» экономических секторов.

К первым относятся продукция и заведения, принадлежащие манифестантам или их сочувствующим, а ко вторым — сторонникам власти и противникам протестов. Согласно задумке, первых необходимо поддерживать, а последних — игнорировать. Несмотря на то что «Ип Ман 4» был создан в рамках совместного производства Гонконга и Китая, из-за действий актерского состава и продюсера фильма его отнесли к лагерю «синих».

Первый фильм франшизы вышел в 2008 году. Следует отметить, что фильмы серии игнорируют важную страницу биографии реального Ип Мана. В картине главный герой, родившийся в континентальном Китае, вынужден покинуть родину после оккупации страны Японией в 1937 году и навсегда перебраться жить в Гонконг. Однако в реальности Ип Ман вернулся в Китай в 1945 году после окончания Второй мировой войны, но снова бежал в Гонконг в 1949 после прихода к власти Коммунистической партии.

Вскоре после премьеры «Ип Мана» Донни Йен получил приглашения для участия в голливудских постановках, в том числе в спин-оффе «Звездных войн» под названием «Изгой-один» и предстоящем ремейке «Мулан» студии Disney. В августе этого года последний также подвергся критике из-за высказывания исполнительницы главной роли Лю Ифэй. Актриса заявила, что солидарна с действиями гонконгской полиции по разгону протестующих.

«Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить», — написала Ифэй в китайской соцсети. Она добавила, что сложившаяся ситуация — «позор для Гонконга».

Сразу после появления поста в Twitter появился хэштег #BoycottMulan («БойкотМулан»), призывающий бойкотировать фильм постановщицы Ники Каро.