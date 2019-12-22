«Отыграла на «Огоньках»: Ротару поздравит россиян с Новым годом

Концертный директор певицы Софии Ротару отреагировал на сообщения прессы об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы «Голубой огонек», которая будет показана на российском телевидении в предстоящие новогодние праздники. В разговоре с «Газетой.Ru» представитель народной артистки СССР подчеркнул, что в ходе недавнего пребывания в Москве Ротару отыграла «на всевозможных «Огоньках».

«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных «Огоньках» и «Песнях года». Уже даже дала концерт в Монако», — сказал он.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом году съемки «Голубого огонька» для телеканала «Россия 1» продлятся девять дней. Отмечалось, что журналисты, присутствовавшие на мероприятии, якобы лично увидели там Ротару, которая за два часа нахождения на площадке исполнила две композиции: каждую из них записывали по несколько раз. Об этом сообщал «Собеседник» со ссылкой на издание «Желтая газета. Зажигай!».

В то же время «Комсомольская правда» отмечала, что на «Огоньках» в этом году не будет другой большой эстрадной артистки — Аллы Пугачевой, которая в этом году вернулась на сцену после длительного перерыва в связи с собственным 70-летием. Данное известие принесла директор певицы Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в новогодних «Огоньках», — заверила она.

В конце прошлой недели Лавров, концертный директор Ротару, говорил «Газете.Ru», что артистка, завершив съемки в России, улетела во Францию. «Сейчас закончились съемки в России, сегодня София Михайловна улетела из Москвы. Сегодня у нее встреча в Ницце — не буду говорить, с кем. Соответственно, этот год у нас, можно сказать, закончился», — поведал он.

Кроме того, директор певицы тогда признался, что до конца 2019-го Ротару вернется в Россию для участия в мероприятии, подробности которого не разглашаются. Отвечая на вопрос о концертах звезды на территории страны в следующем году Лавров заявил, что они возможны.

«Пока конкретных планов нет, но они возможны — почему бы нет. Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много, — сказал менеджер. — Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут».

Незадолго до этого он также подчеркивал, что в случае анонсов грядущих концертов Ротару в разных городах России уже на следующий день «будут проданы дворцы спорта».

Согласно Лаврову, именно так можно измерить любовь зрителей к звезде — а не многочисленными выпадами в ее адрес со стороны публичных людей и простых пользователей сети после временного отказа певицы от выступлений в России, а также слухов о том, что она якобы финансирует АТО.

«Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги. У нас уже была такая история: лет семь назад мы поехали в тур по России, и были вековые аншлаги. Но нам, к сожалению, часто ставили палки в колеса. Например, в городе Братск были проданы все билеты. Мы прилетели, и что вы думаете: сверху было дано указание. По словам директора зала, якобы опустился железный занавес пожарный, который разделяет зрителей и стену. И по техническим причинам концерт нельзя было провести. Слава Богу, в Министерстве культуры нам помогли поднять этот железный занавес — и в прямом, и в переносном смысле», — рассказал он.

Вместе с тем директор сказал, что Ротару отказывается от гастрольных туров и многих концертов в силу возраста. По его словам, данные решения касаются не только России, но и других стран.

«Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее. А что, Пугачева хочет много работать? Вы, наверное, видели, что творилось на «Песне года», когда Ротару вышла. Кто из ее коллег примерно такого возраста ведет полноценную гастрольную жизнь?» — заключил Лавров.