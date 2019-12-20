«Антинаучная идеология»: транс-сообщество атаковало Джоан Роулинг

Знаменитая английская писательница Джоан Роулинг оказалась втянутой в скандал с участием ЛГБТ-организации ГЛААД (Альянс геев и лесбиянок против диффамации), которая занимается просвещением людей в вопросах гендера и искоренением гомофобии и дискриминации сексуальных меньшинств. Причиной этого стало высказывание автора серии романов о Гарри Поттере в поддержку исследователя Майи Форстейтер, которая ранее была уволена с должности приглашенного сотрудника Центра глобального развития из-за своего утверждения о том, что люди не могут изменить биологический пол. Этот комментарий был расценен как враждебный к транс-сообществу, пишет Deadline.

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«Одевайтесь как хотите. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком по обоюдному желанию. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но не вынуждайте уйти с работы женщину, заявившую, что пол — это реально», — выразила позицию по этому вопросу Роулинг, сделав публикацию у себя в микроблоге Twitter.

В ответ на высказывание писательницы участники ГЛААД обратились к ней с предложением провести неофициальную беседу с представителями транс-сообщества, но Роулинг отказалась.

Позже с заявлением выступил руководитель отдела талантов ГЛААД Энтони Рамос: «Джоан Роулинг, чьи книги давали детям надежду на то, что они смогут трудиться вместе над созданием лучшего мира, теперь присоединилась к антинаучной идеологии, которая отрицает базовую человечность людей, которые являются трансгендерами. Транс-мужчины, транс-женщины, а также представители небинарной гендерной системы не представляют угрозы, однако в свете подобных утверждений они подвергаются риску. Настало время высказаться и поддержать фундаментальное право этих людей на равное и справедливое обращение».

Отметим также, что занимавшийся делом Форстейтер судья Джеймс Тайлер постановил, что взгляды исследователя «не имеют защищенной характеристики философских убеждений». Она также была обвинена в использовании «оскорбительных и исключительных» формулировок публикаций у себя в микроблоге, противостоящих предложениям правительства по реформированию закона, согласно которому люди смогут идентифицировать свой пол самостоятельно. Центральный лондонский трибунал по вопросам занятости провел предварительное слушание по вопросу о том, могут ли публикации Форстейтер быть защищены в соответствии с «Законом о равенстве» 2010 года. Помощь в финансировании судебного иска ей была оказана через краудфандинговый сайт.

Вместе с тем Форстейтер поддержала организация «Индекс цензуры». Генеральный директор «Индекса» Джоди Гинсберг заявила, что ознакомившись с вопросом, она не увидела со стороны женщины каких-либо ошибочных действий или суждений.

«Она лишь выразила мысль, которую разделяют многие феминистки — дебаты о различии между полом и гендером должны быть публичны и открыты», — заключила Гинсберг.

Однако Тайлер отклонил иск, поясняя это тем, что из совокупности доказательств она сделала вывод, что Форстейтер — абсолютист в своем взгляде на пол.

«Одним из основных аспектов ее убеждений является то, что она будет относиться к человеку по признаку пола, который она считает целесообразным, даже если это нарушает его достоинство или создает пугающую, враждебную, унижающую достоинство, унизительную или оскорбительную среду. Такой подход не достоин уважения в демократическом обществе», — заключил судья.

В ответ на это решение Форстейтер призналась, что испытывает шок и верит, что аналогичную реакцию разделит подавляющее большинство людей, знакомых с ее делом.

«Я считаю, что пол — это биологический факт и он неизменен. Есть два пола — мужской и женский. Нельзя сменить пол. До недавнего времени это было понятно всем», — отметила она.

Женщина убеждена, что подобное решение отменяет право человека на свободу убеждений и слова и ставит под удар женщин и мужчин, которые высказываются за объективную правду и открытые дебаты.

«Мы с моей юридической командой внимательно рассмотрим решение, чтобы определить, как его можно оспорить», — заключила 45-летняя англичанка.

Ранее актриса Скарлетт Йохансон высказалась на тему прошлогоднего скандала, в ходе которого ее осудили за намерение исполнить роль трансгендерного мужчины в фильме Руперта Сандерса «Rub & Tug».

Общественность не позволила звезде претендовать на роль босса борделя Данте Гилла, который родился женщиной, но идентифицировал себя как мужчину. На актрису оказывали давление интернет-пользователи, утверждавшие, что роль Гилла следует исполнить трансгендерному актеру. Реагируя на это, Йохансон заявила, что в силу своей профессии она может играть «любого человека, дерево или животное».

«Оглядываясь назад, я понимаю, что не справилась с той ситуацией, — сказала Йохансон в беседе с Vanity Fair. — Я не была внимательна, моя первоначальная реакция не назвать чувствительной. Я не была полностью осведомлена о том, как транс-сообщество относится к случаям, когда цисгендерные актеры исполняют роль трансгендерных людей. Я не знала об этой теме, я была необразованной. Так что я многому научилась после того случая».