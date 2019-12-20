Умерла «девушка Бонда» Клодин Оже

Исполнительница роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния» Клодин Оже умерла на 79-м году жизни, сообщает Le Monde со ссылкой на художественное агенство Time Art. По данным издания, актриса скончалась в результате продолжительной болезни. В настоящий момент детали не уточняются.

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Оже получила широкую известность в 1965 году благодаря участию в четвертой части легендарной франшизы о британском агенте 007 «Шаровая молния». Она стала первой в истории француженкой-подружкой Джеймса Бонда: позднее на ее месте побывали Кароль Буке («Только для твоих глаз»), Софи Марсо («И целого мира мало»), Ева Грин («Казино «Рояль») и Леа Сейду («007: Спектр»)

Примечательно, что в картине Теренса Янга Оже исполнила роль итальянки Домино Дерваль в паре с Шоном Коннери. При этом девушка (на момент съемок ей не было и 23 лет) отлично говорила по-английски.

Несмотря на существующее предубеждение о том, что девушки Бонда редко получали признание за свои актерские таланты, поскольку основное внимание было приковано к их внешнему виду и купальникам, Оже блестяще исполнила свою роль. В телевизионном интервью в 1965 году она признавалась, что для нее нет разницы между «спектаклем Мольера» в престижном театре и игрой в очередной серии «Бондианы».

Актриса родилась 26 апреля 1941 года в Париже. Оже дебютировала на сцене, когда еще училась в школе. В годы обучения в колледже имени Жанны Д'Арк и далее в Высшей национальной консерватории драматических искусств она много играла в театре, исполняя драматические роли. В 1958-м артистка выиграла во Франции отбор на конкурс «Мисс мира». В том же году она заняла на нем второе место, уступив победу Пенелопе Келен, выступавшей от Южно-Африканского Союза.

Затем Оже начала активно сниматься в кино. Ее первой серьезной работой стала драма «Кристина», вышедшая в 1958 году. Главную роль в ней сыграла знаменитая немецко-французская актриса Роми Шнайдер. В 1960-м Оже появилась в «Завещании Орфея» Жана Кокто. Черно-белый экспериментальный фильм о победе над смертью завершил «Орфическую трилогию», в которую также вошли картины «Кровь Поэта» и «Орфей». Лента получила номинацию на премию BAFTA за лучший фильм. В 1962 году актриса снялась в картине «Железная маска», сыграв тайную супругу главного героя.

Всего Оже сыграла роли в 79 фильмах и сериалах. Партнерами актрисы в разное время становились Ален Делон, Нино Манфреди, Роми Шнайдер, Юл Бриннер, Рита Хейворт, Лучана Палуцци, Клаус Кински, Жан-Луи Трентиньян и многие другие.

Звездой голливудского масштаба обаятельной француженке так и не суждено было стать, но в Европе имя Клодин знал каждый киноман. После грандиозного успеха в ленте «Шаровая молния» актрису активно приглашали на съемки в итальянских проектах как и в кино, так и на телевидении, в том числе в детективе «Спрут 5» в 1990 году.

Артистка также прославилась удачными ролями в драматических картинах, чаще всего на военную тематику, и криминальных триллерах («Тройной крест», «Йойо», «Ублюдки», «Немного солнца в холодной воде», «Полицейская история», «Бабочка на плече», «Кровавый залив»).

На заре своей карьеры Оже сыграла в популярной комедии «Нежные синьоры», и не одна, а с другой «девушкой Бонда» — швейцарской актрисой Урсулой Андресс («Доктору Но»). В другой ленте — «Черное брюхо тарантула» — собрались сразу три исполнительницы этой роли — Оже и две Барбары — Буше («Казино Рояль») и Бах («Шпион, который меня любил»). К 1995 году икона стиля 60-х завершила свою сорокалетнюю карьеру.

Оже вышла замуж в 1959 году, в возрасте 18 лет, за 41-летнего режиссера Пьера Гаспара-Уи («Кристина»), однако их брак не был продолжительным. В 1980-м, в 39 лет, вторым ее мужем стал бизнесмен Питер Брент, от которого она в 1991 году родила дочь Джессику Клодин Брент. В 2008 году актриса овдовела и больше не выходила замуж.