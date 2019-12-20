«Посмертие», флешбэки и Третья мировая: о чем трейлер «Довода»

Студия Warner Bros. представила первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», выход которого запланирован на июль 2020 года. В двухминутном ролике режиссер «Интерстеллара» использует свой излюбленный прием — путешествие во времени — и по традиции оставляет после себя слишком много вопросов: где и в какое время происходит действие и кого играет главный герой?

Реклама

Судя по трейлеру, герой в исполнении Джона Дэвида Вашингтона вместе с Робертом Паттинсоном участвуют в освободительной операции. Внезапно кадр сменяется, и мы видим персонажа, лежащего на рельсах. Затем он оказывается в больничной палате, где мужчина объявляет ему, что он прошел тест и теперь входит в некое «посмертие». Вероятно, это секретная организация, цель которой, как становится ясно позднее, — предотвратить Третью мировую войну. Причиной последней должен стать не ядерный апокалипсис, а «нечто хуже».

Время от времени персонаж сталкивается со всевозможными головоломками и флешбэками, а еще умеет предвидеть будущее.

Как видно по некоторым сценам, «Посмертие» обладает единственной в своем роде технологией, способной манипулировать временем. На одном из кадров корабли плывут в обратную сторону, а персонаж Вашингтона чуть не попадает в аварию с героем Паттинсона, когда перед ними внезапно возникает только что перевернувшийся автомобиль. Однако по мере приближения машина возвращается в исходное положение.

Женский голос за кадром произносит, что пытаться понять происходящее бессмысленно, это нужно «почувствовать». Следом зрителям показывают следы пуль на стекле — событие, которое еще не произошло. Об этом говорит и главный герой: в тот момент, когда он открывает дверь, ему навстречу выбегает спецназовец с оружием. Финальный титр «Время уходит» намекает, что остается не так много времени для предотвращения мировой катастрофы.

В интервью Entertainment Weekly Нолан назвал «Довод» своим «самым амбициозным» проектом. Режиссер подчеркнул, что в нем он попытался соединить сразу несколько жанров, среди которых шпионский боевик.

«Мы затронем сразу несколько жанров и представим их в новом, захватывающем и свежем виде», — рассказал он.

Съемки ленты проходили в семи странах, в том числе Эстонии, Норвегии, Дании, Индии и Италии, с масштабными декорациями и при участии мощного актерского состава. Бюджет фильма составил грандиозные $225 млн. Говоря о Вашингтоне, Нолан отмечал, что считает его «чрезвычайно талантливым и физически одаренным актером».

«Он спортсмен, поэтому с ним, мягко говоря, сложно справиться даже технике, из которой мы его снимали — машины и вертолета. (Смеется.) Это парень очень быстрый», — высказался Нолан о звезде фильма «Черный клановец».

Сам Вашингтон признавался, что ему было весело работать с Ноланом. Актер вспомнил эпизод, где ему пришлось управлять лодкой. «Я не знаю, как водить лодку! Но я должен был действовать уверенно!» — поделился он.

Ранее СМИ писали, что «Довод» расскажет о тайном мире международного шпионажа. По сюжету герои Паттинсона и Вашингтона окажутся в любовном треугольнике вместе с Элизабет Дебики. Помимо них, в фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, российский актер Юрий Колокольников («Игра престолов») и Майкл Кейн.

Для Кейна, любимого актера Нолана, «Довод» станет седьмой картиной режиссера, в которой он принял участие. Последняя работа артиста — детективная драма «Интерстеллар». В 2015 году фильм удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Он также был представлен еще в четырех категориях, среди которых «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучший саундтрек» и «Лучшая работа художника-постановщика». Действие ленты разворачивается в недалеком будущем. Из-за повышения концентрации азота в атмосфере происходит ухудшение климата, что ведет к продовольственному кризису. Это заставляет ученых отправиться в опасное космическое путешествие через червоточину.