Конец «Звездных войн» и «Джуманджи»: на что пойдут россияне

В выходные 19-22 декабря россияне бесспорно отправятся смотреть завершение третьей трилогии космической саги, всей сорокалетней истории семьи Скайуокеров, «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Последняя часть франшизы о противостоянии джедаев и ситхов, ставшая главной премьерой этого уикенда (и, вероятно, зимы), принесет своему создателю Дж. Дж. Абрамсу порядка 590 млн рублей. Согласно создателям ленты, девятая часть даст ответы на все оставшиеся вопросы, а уже в следующей трилогии «Звездных войн» начнется новая эпопея.

Реклама

Подробнее — в нашей рецензии.

Уверенно сохранит лидерство «Джуманджи: Новый уровень», который после премьерных выходных удержит за собой второе место. Новая глава приключений героев в исполнении Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан во вселенной таинственной игры, переносящей своих игроков в опасный мир джунглей, соберет в грядущий уикенд 185 млн рублей.

В третьей части истории персонажи снова окажутся в злополучной игре, которую, как казалось, удалось уничтожить еще в финале первой главы. К звездному составу присоединятся Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер. В 2017 году «Джуманджи: Зов джунглей» стал лидером российского проката, собрав за первые выходные чуть меньше — 292,2 млн рублей.

Главный фаворит россиян в преддверии новогодних праздников — полнометражная версия сериала «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» — на второй неделе проката опустится на две строчки вниз. В первые выходные сиквел комедии Ильи Куликова пополнил кассу на 344 млн рублей, незначительно превысив свой прошлогодний результат. В 2018-м первая часть с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Александрой Бортич в главных ролях заработала 330 млн рублей. На этот раз фильм, согласно прогнозам экспертов, заработает около 157 млн рублей.

По сюжету сотрудникам отдела полиции Барвихи придется заняться поимкой преступников, «взявших» ювелирный. Чтобы встретить новогоднюю ночь вместе с близкими, полицейским придется приложить все усилия для возвращения драгоценностей их владельцам.

Новинка недели — мультфильм «Фиксики против кработов» — вероятно, финиширует на четвертой строчке. Полнометражная версия, в которой орудуют таинственные роботы, собирающие информацию о маленьких механиках в лаборатории профессора Чудакова, покажет результат на уровне 150 млн рублей.

С третьего на пятое место спустится новогодний мультфильм «Холодное сердце 2». После двухнедельного лидерства новая часть волшебной истории о королевах Анне и Эльзе и их друзьях, которые решили покинуть пределы Эренделл, чтобы узнать тайну своей страны и происхождения магических способностей, добавит в общую кассу еще 75 млн рублей.

Шестым финиширует рождественский слэшер «Черное рождество» от американской постановщицы Софии Такал. Ремейк классического канадского хоррора «Черное рождество» 1974 года, согласно предварительным прогнозам, выручит 25 млн рублей. Премьера фильма состоялась 13 декабря и уже успела собрать смешанные отзывы критиков, которые сочли ее лучше аналога 2006 года. При бюджете в $5 млн «Черному рождеству» уже удалось принести своим создателям $7,6 млн.

Романтическая комедия Пола Фига «Рождество на двоих» по сценарию Эммы Томпсон, увы, потеряет четвертое место отечественного бокс-офиса и окажется сразу на седьмом. В уикенд 19-22 декабря история о встрече девушки, работающей эльфом в рождественском магазине, и очаровательного незнакомца заработает на третьей неделе 15 млн рублей. Главные роли в картине исполнили Эмилия Кларк, Генри Голдинг и сама Томпсон.

Наконец, замкнет восьмую строчку новый фильм от режиссера последней части космической саги «Звездные войны» Райана Джонсона «Достать ножи». Своеобразная пародия на классический детектив о неожиданной смерти аристократа с последующим поиском виновных среди его семейства в четвертый уикенд покажет результат на уровне 13 млн рублей.