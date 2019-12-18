Возвращение Барби: группа Aqua объявила о воссоединении

Участники знаковой для 1990-х евродэнс-группы Aqua Лене Нюстрем, Рене Диф, Серен Растед и Клаус Норрен сообщили о решении вернуться на сцену в полном составе и совершить гастрольный тур по Канаде в 2020 году.

Помимо этого, участники группы рассказали в интервью YouTube-каналу TMZ, что собираются выступить на фестивале Coachella в следующем апреле.

Они также пообещали, что предстанут перед публикой в «безумных» костюмах, и назвали выступление на фестивале со своим собственным материалом «сбывшейся мечтой».

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«Я работаю над новой музыкой, но мы — самые строгие судьи для себя же. Мы ничего не выпустим до тех пор, пока это не будет совершенно превосходно — и мы не почувствуем, что это можно выпускать. Так что — мы скрестили пальцы, чтобы получилось что-то замечательное», — добавила Нюстрем.

Начало истории группы принято отсчитывать с 1988 года, когда Клаус Норрен и Серен Растед вместе с Рене Дифом, который работал диджеем в Нидерландах, записали музыку для фильма «Непослушная Фрида и бесстрашные шпионы», после чего захотели продолжить совместное творчество.

В 1994 году Диф предложил Нюстрем присоединиться к их группе Joyspeed. Заключив контракт с небольшой шведской звукозаписывающей компанией, они выпустили композицию «Itzy Bitchy Spider», однако из-за коммерческого провала контракт был аннулирован.

На стене репетиционной базы висел постер с надписью «The Danish National Aquarium», и в 1996 году коллектив сменил название на Aqua, сочтя слово Aquarium слишком длинным.

В том же году вышел и первый хит группы «Roses are red», попавший в номинации премии «Грэмми». В следующем году вышла следующая песня «My oh my», которая также завоевала вершины чартов.

Однако главным хитом коллектива стала композиция «Barbie girl», ставшая визитной карточкой Aqua и вызвавшая первый серьезный скандал в истории группы. Участники рассказывали, что придумали ее после посещения выставки китчевого искусства. Ее текст был воспринят руководством компании Mattel, занимавшейся выпуском кукол «Барби», как оскорбление.

В 2000 году представители компании подали в суд на лейбл MCA Records, выпустивший сам сингл, так как группа неправомерно использовала торговую марку, попытавшись бросить тень на ее репутацию. В частности, возмущение вызвали строчки «Я — глупая, ветреная блондиночка», а также изображение куклы как сексуального объекта.

В ответ на это участники группы подали встречный иск, в котором обвинили Mattel в предвзятости и клевете. В 2002 году Верховный суд США вынес вердикт, в котором утверждалось, что претензии по поводу авторских прав к Aqua необоснованы, так как сама композиция является пародией.

А в 2009 году Mattel решила изменить свою тактику и выпустила рекламное видео к коллекции «танцующих» кукол, в которой использовалась песня Aqua с измененным текстом.

В 1997 году также вышел клип на песню «Doctor Jones», в котором Рене Диф предстал в образе Индианы Джонса из одноименного фильма. По сюжету он спасал других участников Aqua от племени вудуистов.

Все эти песни, а также поп-баллада «Turn back time», которая вошла в саундтрек к фильм с Гвинет Пэлтроу «Осторожно, двери закрываются», попали в альбом «Aquarium», тираж которого составил 16 млн экземпляров.

Последовавший за этим релиз «Aquarius» не имел такого успеха, и в 2001 году музыканты решили приостановить деятельность группы, чтобы заняться сольными проектами. В том же году Нюстрем вышла замуж за Растеда, в 2003-м выпустила альбом «Play with me» и клип «It's your duty», в котором предстала в новом — сексуальном — образе. А в 2004 году у пары родилась дочь. Тогда же Растед представил первый альбом своего нового коллектива «Lazyboy», который вышел в 15 странах.

В 2011 году в Дании вышел третий альбом группы «Megalomania», отличавшийся по звуку от предыдущих работ коллектива и получивший смешанные отзывы среди критиков и слушателей. После короткого периода гастролей, группа сошла со сцены, однако в 2014 году все же выступила в Санкт-Петербурге в сокращенном составе из-за болезни Норрена.