«Огромный ущерб»: Борис Джонсон убьет «Би-би-си»

На территории Великобритании могут упразднить уголовное преследование людей, не выплачивающих так называемый «licence fee» — лицензионный сбор с владельцев телевизоров, который предоставляет им возможность легально смотреть или записывать контент национального телевидения. На это недавно намекнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, немногим позднее серьезность его намерений подтвердил и главный секретарь Казначейства Риши Сунак.

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В частности, Джонсон в рамках выступления, состоявшегося за несколько дней до недавних досрочных парламентских выборов (на которых его Консервативная партия одержала уверенную победу), заявил: «Вы должны спросить себя, имеет ли смысл такой подход к финансированию телевидения и медиаорганизации в долгосрочной перспективе». Сунак в свою очередь сказал, что Джонсон действительно приказал пересмотреть телевизионный сбор.

Лицензионный сбор, что примечательно, идет на содержание «Би-би-си» — Британской вещательной корпорации (British Broadcasting Corporation). Составляет он £154,5 в год — и взимается с каждой британской семьи, пользующейся национальным телевидением (£52 в год, если речь идет о черно-белом телевизоре).

В случае неуплаты налога на должников могут завести уголовное дело — и при дальнейшем отказе от выплаты по сбору это может привести к тюремному заключению в качестве «последней инстанции».

Стоит отметить, что на определенные семьи налог либо не распространяется вовсе, либо действует, но с сокращенной суммой выплат. Так, на данный момент бесплатные лицензии предоставляются семьям, в которых есть хотя бы один человек старше 75 лет. В то же время семьи, где есть как минимум один слепой (или слабовидящий) человек, выплачивают половину суммы.

Согласно CNN, лицензионный сбор категорически важен для «Би-би-си». По информации издания, в 2018 году корпорация, на которую работают более 2000 журналистов по всему миру, получила благодаря налогу более £3,8 млрд, что составило около 75% ее бюджета. Сама «Би-би-си» оценивает возможные финансовые потери от перевода наказания за неуплату сбора из уголовного в административное поле в £200 млн.

Лицензионный сбор был введен на территории Великобритании вскоре после окончания Второй мировой войны — в 1946-м. Тогда он покрывал одноканальную телеуслугу от «Би-би-си» и составлял £2.

Как отмечают СМИ, возможное изменение правил взыскания налога может быть реакцией представителей Консервативной партии на, по их мнению, предвзятое освещение вопросов, касающихся Brexit, сторонниками которого являются тори.

В числе тех, кто высказался против намерений консерваторов касательно сбора, оказалась Мишель Станистрит, генеральный секретарь Национального союза журналистов. По ее словам, это может поставить под вопрос само существование Британской вещательной корпорации.

«Давайте проясним: изменения, касающиеся лицензионного сбора, могут нанести огромный ущерб программам и новостям «Би-би-си». Корпорация и так столкнется с серьезными сокращениями в предстоящем году. Ей нужны большие ресурсы, а не попытка дестабилизировать само ее существование», — сказала Станистрит.

Конечно же, выступили с поддержкой сохранения сбора в его нынешнем виде и сотрудники самой «Би-би-си». В частности, телеведущий Хью Эдвардс выразил мнение, что «настоящая цель многих атак [на сбор] состоит в том, чтобы подорвать доверие к институтам, которые были источниками стабильности на протяжении многих лет, а также вызвать хаос и путаницу».