Возвращение блудного сына: как Гай Ричи переизобрел себя

Американский иммигрант в Лондоне Мики Пирсон (Мэттью Макконахи) и его жена и полноправный партнер (Мишель Докери) решают уйти на покой и объявляют о продаже своего «бизнеса» по производству марихуаны. Покупателем становится миллиардер Мэттью Бергер (Джереми Стронг). Но, как это обычно бывает в подобной сфере деятельности, история осложняется предательством, разборками лондонских банд и сложными мошенническими схемами. Гай Ричи в своих лучших традиция закрутил в один большой клубок целую кучу заинтересованных сторон и затем остроумно его распутал.

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Наверное, каждый человек хоть раз, да попадал в ситуацию, когда после продолжительного отсутствия возвращался домой и вспоминал известную пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше». Какими бы ни были богатыми и гостеприимными ребята в Disney, Гаю Ричи оказалось намного комфортнее у себя дома с ограниченным бюджетом, но с полной авторской свободой. Да и зритель вздохнет с облегчением, увидев, что британец не разучился работать в своем фирменном стиле.

close Кадр из фильма «Джентльмены» (2020) Кадр из фильма «Джентльмены» (2020) Miramax Films

«Джентльмены», пожалуй, удачнее всего заходят на территорию «Большого куша» и «Карт, денег и двух стволов». Картина сделана по тем же лекалам, в тех же жанре и манере. Что больше всего удивляет (и восхищает), Гай Ричи каким-то немыслимым образом сумел избежать, казалось бы, неминуемой вторичности. Два его первых фильма уже давно вошли в различные списки и топы лучшего всего-всего. Повторять ту же формулу — заранее обречь свое детище на неизбежное сравнение, причем не в лучшую сторону. Но британцу удалось обернуть ситуацию в свою пользу.

Очень не хочется раскрывать детали повествования, потому что именно сюжетные повороты составляют половину привлекательности картины. Другая же часть — однозначно лучшая — чудесно выписанные персонажи. Ричи умудрился собрать в фильме свои излюбленные типажи, придав им актуальность. «Джентльмены» не выглядят анахронизмом и условным «Большим кушем 2». Здесь есть куда более актуальные шутки про учащихся в престижных колледжах детей богатых россиян, просто богатых детей и богатых вообще. Сама же картина делает больший уклон в сторону юмора, нежели экшна, которого в ней не так много. И это идет на пользу — в 2019 году клон «Карт и денег» выглядел бы, мягко говоря, нелепо. Даже молодящийся герой Хью Гранта, который пытается идти в ногу со временем, смотрится гармонично.

Что уж говорить о любимом в последнее время актере Ричи Чарли Ханнэме. В незаслуженно раскритикованном «Короле Артуре» Ханнэм был очень органичен в роли выросшего в трущобах будущего правителя. В «Джентльменах» он раскрывается еще больше — ему как минимум к лицу дорогой костюм, модная борода и очки. Он вообще не похож на эдакого парня с окраины. Порой задаешься вопросом, как герой Ханнэма оказался в бандитском круговороте — настолько он элегантен.

close Кадр из фильма «Джентльмены» (2020) Кадр из фильма «Джентльмены» (2020) Miramax Films

Гай Ричи хорошо известен своей работой с актерским составом и точным кастингом. Брэд Питт в «Большом Куше», Рэй Лиотта в «Револьвере» и даже Уилл Смит в «Аладдине» оказались весьма колоритными. В «Джентльменах» подобным джокером выступает Колин Фаррелл, сыгравший тренера по боксу с ужасающим ирландским акцентом. В его лице мы получили и comic relief, и в определенные моменты ключевой для повествования персонаж. И если сам типаж однозначно считывается с Брэда Питта, то его реализация заставляет забыть о вторичности.

По большому счету, почти каждому герою «Джентльменов» можно объявить отдельную благодарность, но это будет лишним. Важно, что Ричи как режиссер и сценарист создал их с большой любовью и участием. В каждой сцене заметно, что он снимал фильм прежде всего для себя. Он устроил самому себе терапию после «Аладдина», который выжал из него все соки. Хочется верить, что Ричи преуспел. Во всяком случае, зритель точно забудет об «ушастом» провале британца, отдохнет морально и физически и с чистой совестью поставит «Джентльменов» на полочку с пометкой: «пересмотреть для поднятия настроения».