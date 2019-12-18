«Где предел наглости и хамству?» Близкие Заворотнюк о преследовании

В Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» появилась публикация с жалобой на неизвестных мужчин, которые пытаются сделать фотографии около медицинского учреждения, в котором предположительно находится актриса. Близкие знаменитости разместили несколько снимков, на которых запечатлены «охотники за горячим материалом» и обратились к ним с вопросом: «Есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?»

Представители Заворотнюк посетовали на то, что ее преследователи думают лишь о карьерных амбициях, недальновидно полагая, что никогда не окажутся «на месте героев своих репортажей».

Реклама

«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. — гласит публикация. — Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным добра!»

На прошлой неделе дочь режиссера Сергея Бондарчука Наталья Бондарчук обвинила актера Сергея Жигунова в домашнем насилии над Заворотнюк. По словам постановщицы, в чьем фильме «Гоголь. Ближайший» снималась актриса, она молится за за свою подругу в храмах, пишет «Экспресс-Газета».

«Сергей Жигунов был груб с Анастасией и даже поднимал на нее руку. Увы, не обошлось и без этого. Но Настя — невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла», — заявила Бондарчук.

Реагируя на это, Жигунов признался, что не понимает, как малознакомые люди могут рассуждать о чужой личной жизни и делать безосновательные выводы, сообщает Nation News.

«Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают «шокирующие подробности», находятся очевидцы, публикуются «правдивые» воспоминания», — сказал заслуженный артист России.

Актер отметил, что все столь увлеченно интересующиеся чужой жизнью люди обладают одной общей чертой — нереализованностью и потребностью заявить о себе через сплетни о других.

«В ста процентах случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные, — пояснил Жигунов. — Единственная возможность для них напомнить о себе — это оседлать, а еще лучше выдумать, тему поскандальнее. Никогда ни в одном таблоиде, ни в одном «желтом» интернет-издании и ни в одном ток-шоу вы не увидите порядочного человека, обсуждающего чужую личную жизнь».

По информации СМИ, романтические отношения Жигунова и Заворотнюк начались в 2004 году во время работы над сериалом «Моя прекрасная няня», в тот момент у обоих артистов были семьи. Впоследствии Жигунов развелся с актрисой Верой Новиковой после 20 лет брака, а Заворотнюк ушла от бизнесмена Дмитрия Стрюкова.

Если верить слухам, влюбленный актер добивался внимания коллеги с помощью дорогих подарков, путешествий и помощи в карьере. В частности, на правах режиссера он задействовал ее в нескольких своих проектах и способствовал ее устройству на Первом канале. В 2008 году звездная пара распалась, не объясняя причин общественности.

В настоящее время актриса борется с тяжелым заболеванием, ее точный диагноз держится в секрете. После продолжительного затишья на эту тему в СМИ, портал Mash опубликовал информацию о том, что по итогам трех месяцев реабилитации в клинике, улучшения в состоянии Заворотнюк якобы нет.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — сообщил источник канала.

Позднее в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки Заворотнюк, появился пост, в котором авторы посетовали на то, что «затишье было недолгим» и обращаясь к авторам скандальных заголовков о здоровье актрисы, напомнили народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе».