В чем сила: «Звездные войны» и другие премьеры недели

В преддверии выхода титанического завершения третьей трилогии космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» конкуренты благоразумно расчистили предпраздничные выходные от своих собственных масштабных проектов, так что последняя часть франшизы о противостоянии джедаев и ситхов станет главной премьерой этого уикенда. После смешанной реакции, которую вызвали у поклонников «Последние джедаи» от режиссера Райана Джонсона, известного своим игровым подходом к киноматериалу, руководство Disney утвердило в качестве постановщика Дж. Дж. Абрамса, снявшего «Пробуждение силы», который решительно обрубил множественные побочные линии, появившиеся в предыдущей части. Вместо этого, в фильме все сильнее и сильнее стал звучать мотив противостояния зова крови и чувства справедливости, предательства и самопожертвования. Однако даже несмотря на отказ от необязательных мини-сюжетов, обилие фансервиса и невероятную динамику происходящего (событий фильма хватило бы на пару сериальных сезонов), остается только гадать, как примут фильм поклонники саги, которые уже и сами давно разбились на противостоящие друг другу кланы.

Однако война — войной, а рождественские слэшеры по расписанию. Актриса и режиссер София Такал на этих выходных представит новый ремейк хрестоматийного праздничного канадского хоррора «Черное рождество», снятый в Новой Зеландии. Премьера новой версии фильма 1974 года в США состоялась 13 декабря, и уже успела собрать смешанные отзывы критиков, которые сочли ее лучше аналога 2006 года, однако отметили нехватку остроты, несмотря на попытки заигрывания с феминистской повесткой. Тем не менее, при бюджете в $5 млн, «Черному рождеству» уже удалось принести своим создателям $7,6 млн.

Получивший приз жюри Каннского кинофестиваля полнометражный дебют режиссера Ладжа Ли «Отверженные» с первого взгляда тянет назвать перенесенной в наше время экранизацией эпического романа Виктора Гюго, однако объединяют эти произведения лишь социальная тема, всегда актуальная во Франции, и крепкая сеть необязательных отсылок к программному тексту. Новые «Отверженные» гораздо больше напоминают по атмосфере хит «Ненависть» 1995 года, чем одноименный мега-блокбастер 2012 года с Хью Джекманом и Расселом Кроу, а главные роли в фильме сыграли актеры из короткометражки Ли, которая и легла в основу его нового проекта — Дамиен Боннар и Алексис Маненти.

Ну, а главной мультпремьерой этих выходных станет выход на экраны анимационного фильма «Фиксики против Кработов». На этот раз спокойствию в лаборатории профессора Чудакова помешают таинственные роботы, собирающие информацию о маленьких механиках для зловещего врага, который собирается отомстить за прежние обиды.

Еще одним фильмом на «праздничную» тему этого уикенда станет «Реальная любовь в Нью-Йорке». Однако если это название настраивает на романтический лад — то стоит обратить внимание на дословный перевод оригинала — «Доброта незнакомцев». В зимний день несколько людей случайно оказываются в канун Нового года в русском ресторане на Манхэттене, где выясняется, что для каждого из них уходящий год оказался не таким уж и счастливым — кого-то мучает низкая самооценка, кто-то вынужден терпеть жестокость от близкого человека, а кому-то просто нужна работа. В наступившем кризисе они пытаются хоть как-то помочь друг другу в преддверии новогодних чудес.

Российские кинематографисты, как солдаты на посту, не знают праздников, и даже в рождественско-новогодний сезон готовы порадовать отечественного зрителя патриотически-биографическим фильмом «Небо измеряется милями» о конструкторе вертолетов серии Ми — Михаиле Миле. Режиссером фильма выступил Константин Буслов («Бабло», «Авантюристы»), в его создании принимал холдинг «Вертолеты России», а главные роли исполнили Евгений Стычкин, Марьяна Спивак и Андрей Мерзликин.