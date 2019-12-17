«Это феномен»: как русский режиссер рисовал «Симпсонов»

— Как вас пригласили работать над Симпсонами?

— Я получил приглашение работать просто в Америку. На студию Nickelodeon. А конкретно студия называлась Klasky Chupo. Там как раз делался один из сезонов «Симпсонов». Меня взяли режиссером, а я еще не мог говорить по-английски. Поэтому мне предложили делать layout (прорисованная и подробная раскадровка — «Газета.Ru») для этого сериала. Первые деньги, которые я получил в Америке были на сериале «Симпсоны». И я делал layout, я не был режиссером. Я рисовал ключевые компоновки для сцен.

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— Чем различалось производство мультипликации в России и в США?

— Совершенно ничем. Просто бумага была качественнее и карандаши. А так — все то же самое. Тот же процесс, такие же люди. Кто-то был талантливый на этой студии американской, кто-то — бездарный, как везде, как и в России — все то же самое.

— Не было ли культурного барьера с иностранными мультипликаторами?

— Нет, проблема была только в языке. Я первое время общался благодаря своей жене, которая была профессиональным переводчиком, она мне очень помогала. Я рад, что попал в такую среду. Я был единственный русский, благодаря этому я заговорил по-английски. Я не ходил ни в какую школу. А культурного шока не было никакого, совершенно. Отношение было потрясающее со стороны американцев. Студия Nickelodeon очень интернациональна. Я был единственный русский, но там же работали чехи, венгры, бельгийцы, голландцы, французы. Поэтому все было хорошо и чудесно.

— Какие первые мысли посетили вас при просмотре самих «Симпсонов»?

— Что это неординарно, это необычно. Прежде всего — дизайн. Он был интересный и на то время смелый, он понравился мне. А когда я стал понимать английский и вникать, то я даже считал, что это один из самых мощных сериалов, анимационных. Из-за того, что он смешной, ироничный. Меня поразило, как американцы могут сами над собой смеяться. Потому что создатели этого сериала — это американцы. И как они смеются над культурой, над обществом, над собой. Я понял, что в России на то время было невозможно сделать такой сериал, чтобы русские над собой так смеялись.

— Из-за разницы отношения к себе у народов?

— Ну конечно!

— Многие люди старшего поколения как раз говорят, что у них был барьер при первом столкновении с «Симпсонами», который исчезал после нескольких серий. Что за механизм мешал сразу же воспринять «Симпсонов»?

— Я даже не знаю, какие примеры вам привести. Джеймс Джойс написал «Улисс» — даже литераторы, даже критики это все принимали в штыки: «Что это? Как это?» Когда появились импрессионисты — вообще не могли на это смотреть люди, которые были в этой культуре. Поэтому все, что появляется новое, неординарное вызывает дискомфорт у человека. Человек чувствует себя некомфортно, потому что он не понимает это новое. И многие воспринимают в штыки. Потом проходит какое-то время — и люди начинают читать критику, им помогают понять, что это интересно, что это что-то необычное, и они до этого доходят. Это не только «Симпсоны», это в любом виде искусства.

— Есть ли у вас любимый персонаж в «Симпсонах»?

— Я вам сейчас честно скажу — я не очень большой любитель сериалов: и анимационных, и игровых. Но, так как я работаю в анимации, я смотрю какие-то сериалы, потому что мне надо с чем-то их сравнивать. Я не могу сказать, что я большой фанат, и у меня есть любимый персонаж. Они все разные, они все прекрасные.

— Что важно в каноне «Симпсонов», который позволяет мультфильму сохранять лицо на протяжении 30 лет, несмотря на постоянные изменения?

— Трудно сказать, очень. Да, это — феномен. Смотрите — и старое поколение, увидевшее «Симпсонов» в молодости, и молодое поколение, которое увидело «Симпсонов» буквально год тому назад, два, полтора — тоже подсаживаются. А что главное? Узнаваемость — люди видят самих себя в ситуации, в которой находятся персонажи. Им это знакомо и сценаристы обыгрывают знакомую ситуацию для людей смешно, парадоксально и неожиданно. Люди видят своих соседей, родственников и себя. Я уверен, что только поэтому. Ни один анимационный сериал не продолжал свое существование так долго, как «Симпсоны».

— Как вам кажется, что нового и важного удалось сказать «Симпсонам» об институте семьи, об обществе?

— Ой, вы знаете, я не могу такой делать разбор. Вы себе не представляете как мало серий я смотрел «Симпсонов». Я даже не посмотрел подряд ни одного сезона. Смотрел выборочно, особенно когда я работал. А сейчас я вообще не знаю, что происходит — даже не видел полнометражный фильм «Симпсоны». Поэтому мне очень трудно на этот вопрос ответить. Я думаю, что психологи уже давным давно это все открыли. Просто этот сериал настолько тонко следует психологии человеческой, они в струе. Cначала же писали и говорили, что этот сериал очень американский, об американской семье. Но, посмотрите — он безумно популярен и в Европе, и в Латинской Америке и даже в Азии. Рейтинг, я лично читал, с годами вырос в Азии и азиатских странах — Китае, Корее, Японии. Этот сериал о семье понятен всему миру, не только американцам.