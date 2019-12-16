Не та фамилия: жену Порошенко сняли с руководящего поста

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко сообщила о досрочном уходе с поста председателя наблюдательного совета культурного фонда страны. По словам Марины Порошенко, несколько дней назад министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский направил ей «предложение» о завершении руководящей деятельности. Видеообращение жены бывшего президента было опубликовано в YouTube украинского «Пятого канала».

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По словам Порошенко, это решение было принято офисом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим женщина предположила, что у нее и у власти «разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности».

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ею», — сказала Порошенко. Она подчеркнула, что никто не в силах вычеркнуть фамилию ее мужа из истории Украины.

Незадолго до этого украинские власти заявили об увеличении финансирования культурного фонда страны. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины рассказал в интервью изданию «Зеркало недели». По словам Бородянского, в следующем году культурный фонд будет получать из государственного бюджета вдвое больше средств, которые пойдут на проекты, не связанные с кинопроизводством. Если раньше финансирование фонда составляло $10 млн, то в 2020-м оно достигнет $20 млн.

Примечательно, что министр не высказывал никаких замечаний по поводу работы жены экс-президента на руководящей должности. Он заявил, что Порошенко привнесла в фонд много позитивных изменений. «Эта организация справедливо считается в обществе очень качественным учреждением», — добавил Бородянский.

Наблюдательный совет украинского культурного фонда, которым руководила жена Порошенко, занимается контролем кадровых и финансовых вопросов организации. В соответствии с регламентом фонда именно наблюдательный совет занимается согласованием всех членов дирекции и экспертных советов, которые принимают решения о выделении финансовых средств на различные проекты.

В августе вышел отчет о деятельности украинского культурного фонда, согласно которому в первой половине года организация получила 8,9 млн грн (23,5 млн рублей) на завершение комедии режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами», посвященной войне в Донбассе.

«Художественный фильм В. Тихого «Котик с горящими глазами» — это не просто еще один фильм, это художественная терапия для украинского общества. Выполненный на высоком художественном и техническом уровне для широкой зрительской аудитории фильм в ироничной комедийной форме позволит украинцам позабыть о травмах войны, увидеть новые грани героизма», — говорится в описании проекта.

Всего с 2016 года руководство этой компании получило 24 млн грн (63 млн рублей) на создание фильмов, которые не имели серьезного успеха в прокате.

Среди других проектов, на реализацию которых были выделены бюджетные средства Госкино Украины, оказался фильм «Я работаю на кладбище», снятый по сценарию автора одноименной книги Павла Белянского. В тизере этой ленты выражается «отдельная благодарность «бренду SVA STONE». Сразу же после титра с благодарностью бренду, популярному у ультраправых, появляется сообщение о том, что проект был реализован при поддержке культурного фонда.

Деньги на этот фильм будут выделены ООО «Гуд монинг дистрибьюшн», которому в 2017 году удалось без тендера получить от Госкино грант в 26 млн грн (68 млн рублей) на производство фильма «Круты 1918». Сам фильм смог заработать в прокате только 7,2 млн грн (19 млн рублей) при общих затратах на производство в размере 52 млн грн (137 млн рублей) — Госкино покрыло за счет средств госбюджета лишь половину стоимости. Несмотря на низкие показатели, Госкино вновь решило помочь руководству компании с финансированием.

Добавим, что Марина Порошенко, дочь Анатолия Переведенцева, заместителя министра здравоохранения УССР и советника посла СССР в Монголии, состоит в браке с экс-президентом Украины с 1984 года.