Все будет хорошо: Сердючка выпустила первую за шесть лет песню

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе эпатажной поп-звезды Верки Сердючки, опубликовал новую песню «Make It Rain Champaigne», которая стала его первой премьерой после шестилетнего перерыва.

Он впервые выступил с ней на концерте «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» в Киеве 12 ноября. Во время выступления Данилко был одет в тот же костюм, который был на нем на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году.

Данилко заявил о своем отказе от образа Сердючки и анонсировал последнее выступление в этом амплуа в 2018 году.

Реклама

«Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник!» — говорил он.

В своих интервью Данилко отмечал, что публика перестала правильно оценивать его сценический образ и это усложнило контакт со зрителем.

«Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая — смотрит на меня оценивающе и не включается в игру», — сказал Данилко.

Он также выразил сожаление в связи с уходом того времени, когда «люди приходили на концерты, чтобы отдохнуть, а не думать: хорошо это или плохо». Певец отметил, что причиной такого состояния дел стала политика.

Данилко также подчеркивал, что хотел бы и дальше выступать в России, но многие концертные организаторы боятся приглашать его на выступления.

Однако уже в апреле 2019 года стало известно, что Сердючка выступит в качестве специального гостя на международном песенном конкурсе «Евровидение 2019», где Украина не была представлена в официальной программе из-за громкого скандала.

Данилко входил в состав отборочного жюри Украины. После того как все претенденты отказались от поездки на конкурс, он допустил свое возвращение в любимом слушателями образе.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, звезду начищу и поеду спасать!» — прокомментировал свое решение Данилко.

После этого он вновь выступил в своем звездном амплуа на свадьбе музыкантов Потапа и Насти Каменских.

«Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то», — сказал он.

В июле 2019 года Данилко заговорил о возвращении на сцену, а свой уход объяснил загруженным графиком и упадком сил.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — заявил он в интервью.

При этом артист уточнил, что за время своего отсутствия в музыкальном пространстве он продолжал заниматься творчеством и накопил много материала, который хотел бы показать аудитории.

«Когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться», — рассказывал он.

В ноябре 2019 года, незадолго до публикации новой песни, Данилко не смог сдержать слез в эфире украинской программы «X-фактор», где заявил о решении покинуть проект.

«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой. Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что эта проблема во мне», — объяснил он свой поступок.

По одной из версий, основным мотивом Данилко стало состояние здоровья. Ранее он уже чувствовал себя плохо на съемках Новогоднего огонька. Коллеги вызвали певцу «скорую помощь», а представители Данилко рассказали, что тот перенес блокаду сердца — изменение работы мышечных тканей, которые отвечают за проведение импульсов.