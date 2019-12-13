«Возвращение состоится»: Андрей Губин готовит камбэк

Российский певец и композитор Андрей Губин готовит новый материал для возвращения на сцену. Об этом сообщил саундпродюсер музыканта Тарас Ващишин, опубликовавший совместную с артистом фотографию из студии, пишет «СтарХит».

«У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется», — написал он.

Согласно СМИ, покинуть сцену 45-летнего Губина вынудила болезнь, одним из симптомов которой была боль в лице. По словам Ващишина, в настоящее время у Андрея все хорошо — сейчас они вместе работают над новыми композициями.

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«К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — заверил Тарас.

Кроме того, продюсер рассказал, что за время паузы, которую Губин сделал в своей карьере, он не перестал сочинять стихи. Многие из них, по мнению Ващишина, могут превратиться в настоящие хиты. Отвечая на вопрос о возможном гастрольном туре, друг и коллега музыканта уклончиво заявил, что «должно быть все», но ничего конкретного пока он сказать не может.

Некоторое время назад Губин побывал в эфире программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ, где рассказал о том, что происходит в его личной жизни. По словам звезды 90-х, у него никогда в этом плане не было все гладко. Певец, в частности, подчеркивал, что у него есть девушка, с которой их связывают весьма нестабильные отношения.

«Я вроде пытаюсь найти консенсус. Но ее качает: то она ведет себя как дура, то — как мудрый аксакал. Мы знакомы семь лет. Она моложе, но не намного. Раз в год созваниваемся. Когда будет себя нормально вести, тогда по моей схеме сделаем: год поживем, а там посмотрим », — говорил он тогда.

Известно, что в период затворничества музыкант жил на доходы с авторских отчислений. Поклонники убеждены, что после столь длительного отсутствия на сцене, возвращение Губина произведет настоящий фурор.

Примечательно, что совсем недавно другая поп-икона «девяностых» — Наталья Ветлицкая — также сообщила о намерении возобновить свою карьеру в российском шоу-бизнесе. После 15-летнего отсутствия певица анонсировала концерты в Санкт-Петербурге и Москве в октябре 2020 года.

По словам организаторов мероприятия, исполнительница порадует поклонников большим количеством «старого доброго» материала, среди которого хиты — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски». Кроме того, звезда готова представить на суд публики и новые композиции собственного сочинения.

В ноябре артистка стала героиней программы «Привет, Андрей!» телеведущего Андрея Малахова. Звезда рассказала о причинах ухода со сцены на пике славы, поделилась подробностями личной жизни, тяжелыми воспоминаниями прошлого и планами на ближайшее будущее.

В рамках шоу артистка среди прочего коснулась темы домашнего насилия, с которым она, согласно ее словам, столкнулась в своем первом браке с музыкантом Павлом Смеяном.

«Судьба завела меня замуж. В этом браке мне достался очень специфичный человек. Он был, безусловно, талантливый, нельзя отрицать степень его таланта. Но это был очень сложный и тяжелый человек. Очень раненый чем-то или кем-то. В связи с этим очень обозленный — и очень закрытый, очень закомплексованный», — приводит слова певицы Spletnik.ru.

Ветлицкая отметила, что она всегда была «благополучным ребенком из нормальной семьи» однако, встретив Смеяна, попала в «омут экзистенциальных страданий». «Его все время «колбасило», он еще на религиозной почве застрял где-то, — сказала Наталья. — Я могу сказать: это был очень тяжелый опыт».

Исполнительница также рассказала, что однажды бывший муж якобы заявился к ее родителем с оружием и, направив ствол пистолета на них, пригрозил: «Короче, либо она сейчас идет со мной, либо я вас пристрелю».