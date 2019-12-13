«Ценить надо при жизни»: почему Ротару отказывается выступать

Народная артистка СССР София Ротару все чаще отказывается от гастрольных туров и отдельных выступлений из-за своего почтенного возраста. По словам концертного директора 72-летней певицы Сергея Лаврова, ее решения касаются не только России, но и всех других стран, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

«Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники — приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее. А что, Пугачева хочет много работать? Вы, наверное, видели, что творилось на «Песне года», когда Ротару вышла. Кто из ее коллег примерно такого возраста ведет полноценную гастрольную жизнь?» — отметил Лавров в комментарии «Газете.Ru».

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Он рассказал, что Ротару отказалась от запланированного на 2021 год тура по Германии и выступления на новогодней ночи в Казахстане, за которое ей предлагали €100 тыс. По словам концертного директора, артистка соглашается выступать только на отдельных мероприятиях в городах, куда легко прилететь. Отвечая на вопрос о творческих планах Ротару, Лавров не смог дать конкретного ответа, но призвал беречь артистов при жизни.

«Все мы люди живые, все мы ходим под богом, под небом, и никто не знает, сколько нам суждено прожить. Если честно, для меня шок был, когда умер Кобзон — я думал, что он никогда не умрет. Он был настолько вечный, на нем выросла куча поколений, на нем поменялась куча президентов. Таких артистов, как Ротару, Олег Табаков, Кобзон — их очень мало, и давайте их беречь!

Почему-то мы их любить начинаем, когда они уходят от нас, а ценить надо при жизни. Творчество этих людей коснулось наших родителей, дедушек, бабушек и прабабушек. И сейчас говорить, что этот артист не нужен только потому, что нас разделила граница — неправильно», — считает он.

Также директор заявил, что, если он сейчас объявит концерты Ротару в разных городах России, уже завтра «будут проданы дворцы спорта». Таким образом, по мнению Лаврова, измеряется любовь зрителей, а все слухи и домыслы «померкнут на фоне людской любви».

«Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги. У нас уже была такая история: лет семь назад мы поехали в тур по России, и были вековые аншлаги. Но нам, к сожалению, часто ставили палки в колеса. Например, в городе Братск были проданы все билеты. Мы прилетели, и что вы думаете: сверху было дано указание. По словам директора зала, якобы опустился железный занавес пожарный, который разделяет зрителей и стену. И по техническим причинам концерт нельзя было провести. Слава богу, в Министерстве культуры нам помогли поднять этот железный занавес — и в прямом, и в переносном смысле», — вспомнил Лавров.

Такая же ситуация, по его словам, произошла в Хабаровске в 2014 году, когда на концерт Ротару было продано 5 тыс. билетов.

«Кто-то говорит, что ее не любят? А кто же эти 5 тыс. человек, которые купили билеты, достав последние деньги? Нам пришло письмо, что во дворце спорта именно в этот будет проводиться замена газового оборудования. В связи с этим нам принесли искренние (уж не знаю, насколько они искренние) извинения и заявили, что концерт в Хабаровске пройти не может.

Причем накануне работает артист и после нас работает артист. Почему-то нашли козла отпущения и сделали ее крайней за все беды в России и на Украине», — возмутился Лавров.

Споры вокруг Ротару возникли в середине октября, когда стало известно о ее планах посетить Россию в декабре для участия в фестивале «Легенды ретро FM» и съемках итогового концерта «Песня года». В «Песне года» народная артистка СССР выступала с 1973 года, однако в 2018-м отказалась от поездки в Россию из-за введения военного положения на Украине. Ее концертный директор выразил удивление по поводу критики в адрес артистки за отказ поехать в Россию год назад.

«Конечно, мы были удивлены всей этой ситуацией. Артистка никуда не уходила и никуда не возвращалась. В прошлом году на Украине было введено военное положение, мужчины с территории страны не выпускались. У нее два звукорежиссера — мужчины, в балете и в сопровождении — мужчины, как она поедет без них? Поэтому Ротару позвонила Игорю Крутому, который ее пригласил на «Песню года», и извинилась», — цитирует его «Собеседник».

После заявления о возвращении Ротару на российскую сцену некоторые артисты и политические деятели обвинили ее в желании заработать на гастролях в стране, которую она якобы предала. В частности, с такими высказываниями выступили многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк и глава социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский, а публицист Анатолий Вассерман обвинил артистку в финансировании украинской армии. Многие представители отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, Иосифа Пригожина, Николая Баскова и Владимира Винокура, вступились на певицу, отметив, что ее творчество никак не связано с политикой.

Концертный директор Ротару, в свою очередь заявил, что артистка финансирует только одну «армию» — своих многочисленных родственников.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее деньги? Не забывайте, что ей 72 года. Она выступает раз в месяц, и не каждый, за год у нее бывает 10 выступлений. Гонорар у нее €50 тыс., но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему», — рассказал Лавров.

Он отметил, что даже имея большие деньги, артистка бы не стала «спонсировать войну», потому что она является миролюбивым человеком.