«Рискуют жизнями»: HBO покажет фильм о спасителях геев в Чечне

Подразделение документального кино HBO (HBO Documentary Films) приобрело права на показ в Северной Америке документального фильма «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню») режиссера Дэвида Френса, в свое время снявшего документалку «Как пережить чуму», которая была в числе номинантов на «Оскар». Согласно Deadline, премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс-2020», который пройдет в январе-феврале в американской Юте, а HBO покажет ее в июне. Как следует из описания, картина расскажет о группе активистов, «рискующих своими жизнями ради противостояния преследованию членов ЛГБТ-сообщества в Чечне».

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Источник отмечает, что на территории региона геи и транссексуалы якобы «становятся жертвами смертельной кампании «чистки». Отмечается, что их единственными союзниками являются представители группы активистов, «работающие под прикрытием и находящиеся в большой опасности» ради «спасения жертв целенаправленной агрессии».

«Посредством множества «безопасных» домов и глобальной подпольной сети сотрудники предоставляют им временную безопасность и срочную помощь в получении визы», — также говорится в материале о фильме.

История о якобы имевших место гонениях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне получила огласку благодаря расследованию «Новой Газеты», первая часть которого была опубликована пару лет назад. В материале утверждалось, что в регионе происходят задержания людей, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание также сообщало о нескольких жертвах.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что власти региона готовы сотрудничать с федеральными органами для проверки сообщений о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации. При этом он отмечал, что в чеченском обществе «нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией».

«Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми, — цитирует его РИА «Новости». — У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе».

Кадыров также говорил, что общественные организации и руководители правоохранительных органов республики просили сообщить о возможных фактах притеснения или применения насилия к геям, но «заявлений на этот счет до сих пор не поступало».

«Если эту тему на Западе раздувают в течение продолжительного времени, если ей уделяется больше внимания, чем кровавым конфликтам, войнам, эпидемиям, массовой смертности от голода в Африке, насилию над людьми и детьми, то это очень нужно каким-то влиятельным силам мирового масштаба,

— добавлял Кадыров. — Поэтому мы имеем твердое намерение тесно сотрудничать с Татьяной Москальковой и правоохранительными органами страны. Мы заинтересованы в том, чтобы услышали истину. В Чечне главенствует закон. Любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности. В этом не должно быть никаких сомнений».

«Добро пожаловать в Чечню» станет далеко не первой документалкой HBO, выход которой рассчитан на широкий общественный отклик и споры. Так, только в этом году сеть представила документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором певца Майкла Джексона в очередной раз обвинили в педофилии. Лента, которая, кстати, тоже была на «Сандэнсе», привела к массовым распрям между наследниками артиста, его поклонниками и теми, кто посчитал, что в картине «темное прошлое» музыканта показано правдиво. Примечательно, что родственники Джексона, изначально опровергавшие представленную в документалке информацию, впоследствии подали против HBO иск на сумму в $100 млн.

В числе других наиболее известных проектов HBO Documentary Films значатся «Citizenfour: Правда Сноудена», «Аборт. Женщины рассказывают», «Аньелли. Жизнь президента», »Бобби Фишер против всего мира», «Восставший Балтимор» и «Газовая страна».