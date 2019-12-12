«Сказка и фэнтези»: Баз Лурман снимет «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман («Мулен Руж», «Ромео + Джульетта», «Великий Гэтсби») займется экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», рассказали «Газете.Ru» продюсеры проекта Светлана Мигунова-Дали и Наталья Рогаль.

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«С самого начала наша команда мечтала и считала База Лурмана идеальным режиссером для этой картины. И мы очень счастливы что это сложилось именно таким образом. Во-первых он глубоко знает роман Булгакова, более 20 лет он является поклонником этой книги, это одно из его любимых произведений. Он также очень хорошо знает и относится с большим уважением к русской литературе и искусству. Он был неоднократно в России, в том числе — в музее Булгакова, ездил по Транссибирской магистрали», — сказала Мигунова-Дали.

Также она отметила, что Лурман одинаково хорошо работает с драматическим и комическим жанрами и может как и донести драматизм и глубину произведения до зрителя, так и потрясающе красивым кинематографическим языком сделать «сказку и фэнтези».

Лурман известен своим современным подходом к экранизации классических произведений. Его хит «Ромео + Джульетта» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, запомнился зрителям и критикам переносом событий произведения Шекспира в современный антураж — герои говорили на языке пьесы, однако были одеты по последней моде, вели перестрелки из пистолетов и водили автомобили.

Рогаль подчеркнула, что кинематографический стиль Лурмана позволит адпатировать роман для современного зрителя.

«Время, в которое нас переносит произведение было достаточно сложным, и это прослеживается на протяжении всего произведения, поэтому было очень важно найти того режиссера, который умеет сохранив оригинальность произведения переложить его на кинематорафический язык так, чтобы это было актуально, интересно и востребовано . Я думаю, что Баз подойдет к реализации этого проекта с уникальными, присущими ему решениями, сделав картину доступной самой широкой аудитории», — сказала Рогаль.

По ее словам, это будет «чисто американское производство». Тем не менее, в продюсерскую команду вошли как американцы, так и россияне.

«Каждый играет важную роль в проекте. Это было моей мечтой в 20 лет сделать международную экранизацию проекта. На самом начальном этапе ко мне присоединилась мой друг и американский партнер - Грайс Ло, которая привнесла большою ценность в проект. Затем нас поддержали Gotham Group во главе с Линдси Уильямсом и Елен Голдсмит- Вейн . Андрей Фурманчук поддержал проект на самом начальном этапе, за что мы ему очень благодарны. Сейчас у нас есть капитан нашего дримтима - Баз Лурман, и его жена, обладательница четырех премий «Оскар», Кэтрин Мартин. Она и художник-постановщик, и художник по костюмам на всех его проектах, гениальный человек. Наталья Рогаль поддержала проект и стала частью команды на одном самых важных этапах проекта- когда нам было нужно значимое финансирование для того чтобы выкупить права и продвинуть проект на этот уровень», — заявила Мигунова-Дали.

В настоящий момент Лурман занят на съемках другого проекта, поэтому в настоящий момент неизвестно, кто именно будет играть главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

«Баз — это тот режиссер, в картины которого стремятся все большие актеры. Но сейчас еще рано говорить об этом и, естественно, выбором актеров будет заниматься наш капитан корабля и основные творческие решения будет принимать он. Он очень тщательно подходит к выбору актеров, отбирает главных претендентов. Я думаю, что это будет серьезный и большой кастинг. Но пока мы до этого этапа не дошли. Сейчас начался процесс девелопмента, а кастинг это уже производственный процесс. Поэтому мы от этого еще далеко», — призналась Мигунова-Дали.

Рогаль обратила внимание на то, что в случае с таким серьезным проектом речь идет о высоких бюджетах: «Мы должны понимать, что это огромные деньги, огромные бюджеты и все переживают за коммерческий потенциал при создании таких картин. Но при этом в гонке за успехом нельзя потерять этот важный момент — фундамент этого фильма, это произведение. И донести его максимально корректно, бережно перенести основные идеи и мысли автора на экран».

Мигунова-Дали добавила, скорее всего это будет студийная картина.

Продюсеры фильма также заявили, что не верят в легенды о проклятии, которое якобы висит над теми, кто решится экранизировать роман.

«Есть очень запутанные истории вокруг «Мастера и Маргариты», их много. Легче всего связать это с мистикой. На самом деле — это огромный сложный проект. Любой большой проект делается не один год. Много юридических вопросов, финансовых, но основная сложность экранизации — эта задача перенести огромную и многослойную фундаментальную книгу историю на кинематографический язык», — сказала Мигунова-Дали.

По ее словам, именно из-за производственных трудностей, многие склонны связывать творческие трудности с проклятием.