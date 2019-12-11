Критиковал Украину: звезду «Грибов» включили в базу «Миротворца»

Музыкант и продюсер Юрий Бардаш, звезда распавшейся в минувшем году группы «Грибы», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно порталу, он был внесен в список за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно значимой информацией». Произошло это вскоре после выхода на YouTube интервью артиста журналисту Юрию Дудю.

В нем Бардаш, в частности, заявил, что в последние пять лет «он наблюдает в Украине максимальный беспредел».

«Сейчас запретили русские школы — или отменили, не знаю, как назвать. А в Украине 45, 50 или 60 процентов русскоговорящих людей, которые <...> впитали русский язык. Украина для них — родная страна, но язык — русский. Чувствуется жесткое давление на этих людей, — поделился мнением музыкант. — [Хочется] что-то сказать, ты сразу сепаратист. <...> Происходит травля людей».

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Говоря о принадлежности Донбасса и урегулировании ситуации в регионе, Бардаш признался, что сам он хочет исключительно мира.

«Я выступаю за людей, которые там (на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — «Газета.Ru») живут. Они точно хотят мира, это 100 процентов. <...> Я хочу, чтобы был мир в Украине, это очень важно. И чтобы с соседом не было никакого «рамса». Я считаю, что этого должны добиваться все художники и все творцы. Они должны своим творчеством созидать, чтобы были мир, а не провоцировать на эскалацию конфликта», — сказал Юрий.

Отвечая на вопрос Дудя о том, что, по мнению самого Бардаша, с ним будет на Украине после данных высказываний, артист заявил: «Если в этой жизни ты не имеешь права высказаться, зачем вообще жить?»

Примечательно, что досталось Бардашу после разговора с Дудем не только от некоторых соотечественников, но и от российского рэпера Баста. В ходе интервью украинец, рассказывая о расставании с группой «Нервы», продюсером которой он в свое время являлся, раскритиковал подписание Василием Вакуленко (настоящее имя Басты) его коллектива.

«Помню, Баста звонит: «Давайте с «Нервами», мне они нравятся, делать [песню «Крылья»]. Приезжаем [к нему], знакомимся, классные пацаны, Баста говорит: «Молодцы, они делают «движ». Проходит время, мне Баста звонит: «Я в Киеве, подъезжай». <...> [Приезжаю], сажусь, а тип мне говорит: «Я подписал твою группу». То есть он знал, что я продюсер, он все знал, — поведал Бардаш. — Среди продюсеров есть определенная солидарность. Артисты всегда бегают туда-сюда».

Вакуленко, в свою очередь, назвал украинского продюсера «сказочницей», заверив, что сказанное им о «Нервах» является ложью.

«Так не хотелось все это <...> выносить, думал, Юре все это самому не нужно, но это просто грустный [лжец], который своей нарочитой придуманной святостью пытается замаксировать то, кто он есть на самом деле. Если будет желание, напишите Юре Дудю в комментарии: я готов пригласить и группу «Нервы», и сам принять участие в таком допрасследовании в формате программы. То, что говорит этот человек, — откровенное вранье, мягко скажем», — заявил Баста.

Обратился он при этом и к самому Бардашу, пригрозив обнародованием неких фактов, благодаря которым «все станет понятно».

«А ты, Юра Бардаш, тебе лично говорю, что ты — [лжец], который мелет все что угодно и не может сопоставить факты. Если мы их обнародуем, все станет понятно. Хотя и так понятно, кто ты такой и почему все люди от тебя убегают. В том числе и твоя жена (речь про певицу Кристину Герасимову, выступающую под псевдонимом Луна, — «Газета.Ru»)», — добавил Василий.

На счету Юрия Бардаша продюсирование ряда популярных на территории СНГ артистов, включая группы «Нервы» и Quest Pistols, а также певицу Луну. Кроме того, он являлся участником «Грибов», распавшихся в 2018 году из-за разногласий между музыкантами. Самой популярной песней коллектива продолжает оставаться «вирусный» трек «Тает лед» — на момент написания статьи он имеет более 211 млн просмотров на Youtube.