Вернуть Уму Турман: Тарантино назвал свой последний фильм

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал о своих планах по созданию третьей части фильма «Убить Билла», пишет Fox News. На главную роль мэтр вновь намерен пригласить звезду предыдущих двух частей Уму Турман. По его словам, 49-летняя актриса находится в «потрясающей форме».

В беседе с журналистом Энди Коэном Тарантино сообщил, что совсем недавно он ужинал с Турман в японском ресторане, где они, в частности, обсуждали предстоящую совместную работу. Режиссер сообщил, что у него уже есть четкое представление о том, каким должно быть продолжение истории наемной убийцы по кличке «Черная Мамба».

«Я хотел придумать нечто большее, чем какое-то смехотворное приключение. Главный персонаж этого не заслуживает», — сказал Тарантино.

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К воплощению своих идей режиссер намерен приступить через три года. Он также подчеркнул, что до выхода третьей части «Убить Билла» поклонникам не стоит ожидать от него каких-либо откровений.

«Я уже обозначил, чем собираюсь заниматься в течение следующих трех лет. После этого я пойму, каким будет следующий фильм [«Убить Билла-3»]», — заключил Тарантино.

Отметим, что Тарантино планирует покончить с режиссерской деятельностью после того, как снимет свой десятый фильм. Он признался, что «отдал фильмам все, что мог» и намерен идти дальше, реализовывая свой творческий потенциал в таких сферах, как литература, написание театральных пьес и сценариев.

В этом году на экраны вышел девятый фильм Тарантино «Однажды в... Голливуде». Картина с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях в понедельник, 9 декабря, получила пять номинаций на премию «Золотой Глобус», включая категорию «Лучший комедийный фильм». Питт и Ди Каприо выдвинуты в актерских номинациях, а сам Тарантино поборется за звание лучшего режиссера и сценариста.

Во время премьеры «Однажды в… Голливуде» на Каннском фестивале режиссер настойчиво просил представителей СМИ не раскрывать в своих рецензиях концовку фильма, поскольку потенциальные спойлеры могли существенно испортить общее впечатление от картины.

«Я не являюсь частью этой «спойлер-полиции», в ряды которой ныне входят многие, — подчеркнул кинематографист. — Зачастую, чтобы серьезно писать о той или иной картине, ты вынужден говорить что-то большее, чем просто «идите на нее» или «не идите на нее», чем просто называть ее «хорошей» или «плохой».

Но в «Однажды в... Голливуде», мне кажется, когда дело касается третьего акта, вам лучше знать о нем как можно меньше».

В картине есть трогательная сцена, когда Шэрон Тейт пришла в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм со своим участием. Каждая одобрительная реакция зала на те или иные моменты вызывает у актрисы детский восторг и очаровательную улыбку.

По словам кинематографиста, он и сам практикует подобную «анонимную слежку за честной реакцией зрителя».

«Я делаю это постоянно, постоянно! Для меня это как награда. Когда я снимаю кино, я хочу понимать, что о нем думают зрители, а не угадывать их впечатления. — сказал Тарантино в интервью «Газете.Ru». — Например, на экране происходит что-то смешное — и зал смеется. Что-то страшное — и зрители пугаются. Саспенс — они не могут усидеть в своих креслах. Что-то дикое, и они такие: «Воу!».

В феврале прошлого года издание The New York Times опубликовало интервью с Умой Турман, в котором актриса, помимо всего прочего, рассказала об инциденте, который случился во время съемок фильма «Убить Билла: Фильм 2».

Для одной из сцен Тарантино убедил Турман самостоятельно управлять автомобилем на лесной дороге, заверив, что все под контролем и нет повода для беспокойств, поскольку он лично проверил участок. Однако в какой-то момент было решено поменять местами пункты отправления и назначения, в результате чего, по словам режиссера, на пути актрисы образовался небольшой поворот, на котором ее занесло и она врезалась в пальму.

«Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: «Боже, я никогда не смогу больше ходить, — говорила она в интервью. — Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга».