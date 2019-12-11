«Джуманджи», «Полицейский с Рублевки» и другие премьеры недели

«Джуманджи: Новый уровень» («Jumanji: The Next Level »); Джейк Кэздан

Одна из ожидаемых премьер этой зимы «Джуманджи: Новый уровень» возвращается на российские экраны. В надежде повторить коммерческий успех второй части франшизы (более $962 млн по всему миру) студия Columbia Pictures представляет третью — в ней главные герои снова окажутся в злополучной игре, которую, как казалось, удалось уничтожить еще в финале первой главы. К звездному составу из Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Джека Блэка и Кевина Харта присоединятся Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»; Илья Куликов

Готовиться к Новому году под приключения героев сериала «Полицейский с рублевки» уже стало традицией: в сиквеле зрителей ждут новые персонажи, Володя Яковлев станет генералом, а эскортница Кристина наденет полицейскую форму. В центре сюжета окажется ограбления ювелирного салона, которое героям придется расследовать в канун праздников. Первая часть режиссера Ильи Куликова заработала внушительные 1,7 млрд рублей.

«Курьер» («The Courier»); Закари Адлер

В остросюжетном боевике «Курьер» Ольга Куриленко примеряет на себе байкерский костюм и отправляется уничтожить единственного свидетеля преступления. Девушке предстоит доставить бомбу с отравленным газом в нужное место и попытаться не стать объектом слежки преступников. Вместе с Куриленко участвовать в опасных схемах будут Гэри Олдман, Дермот Малруни и Уильям Моусли.

«Озеро диких гусей» («Nan fang che zhan de ju hui»); Дяо Инань

А тем, кому не хватило мотоциклов и увлекательных перестрелок, — китайско-французская драма «Озеро диких гусей» Дяо Инаня из конкурса Канн. В 2014 году режиссер Дяо Инань удостоился главной награды Берлинского кинофестиваля за ироничный нуар «Черный уголь, тонкий лед».

«Одной волшебной ночью» («On a Magical Night»); Кристоф Оноре

После двадцати лет брака парижанка Мария (Кьяра Мастроянни) разрывает отношения с мужем, который уличает ее в связи со своими студентами, и пускается во все тяжкие. Героиня съезжает в отель напротив и берется анализировать собственные ошибки прошлого. В этом году фильм Кристофа Оноре с Мастроянни в главной роли был представлен на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд». Жюри вручило ей приз за лучшую актерскую работу.

«Тайна Мосли» («Mosley»); Кирби Эткинс

Мультфильм «Тайна Мосли» расскажет о плюшевых существах «торифантах», которые внезапно решают порвать с многолетним рабством в руках людей. Постановщик Кирби Эткинс ранее работал над анимационным сериалом про мальчика-гения «Приключения Джимми-Нейтрона». В оригинале персонажей озвучили новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная по сериалу «Зена королева воинов», и Джон Рис-Дэвис («Властелин колец»).

«Собаки не носят штанов» («Koirat eivät käytä housuja»); Юкка-Пекка Валькеапяя

В центре сюжета «Собаки не носят штанов» — история о хирурге и отце-одиночке Юхе, который не может оправиться от трагической гибели своей жены, утонувшей в озере несколько лет назад. В отчаянии он знакомится с БДСМ-работницей Моной, и вскоре между ними развивается роман. Премьера картины прошла на Международном каннском кинофестивале в рамках программы «Двухнедельник режиссеров».