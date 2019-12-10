«Слезы и мурашки»: Носков дал первый концерт после инсульта

Накануне состоялся концерт Николая Носкова в московском «Крокус Сити Холле». Несколько лет назад исполнитель перенес инсульт, и выступление с символичным названием «Живой» стало его первым после болезни. По словам продюсера Виктора Дробыша, Носков готовился к концерту больше полугода. Артист пел для своей публики сидя. Несмотря на то что его речь после инсульта еще не до конца восстановилась, музыкант все же смог разучить новые композиции и их представить. Поклонники встретили своего кумира стоя.

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Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса пришли поддержать коллегу на сцене. Песни Носкова исполнили такие артисты, как Лолита, Валерия, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Стас Пьеха, Наргиз и многие другие. В официальном Instagram певца ранее было опубликовано несколько видеороликов с их репетиции.

Пришедшая в качестве зрителя на концерт Носкова певица Катя Лель позже поделилась в Instagram, что почти все выступление ее «душили слезы».

«Эмоции на пределе. Благодарю Виктора Дробыша и всех, кто сделал нам этот Праздник. Дорогой наш Николай Носков, если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит, ты и твой голос очень нужны человечеству. Мы тебя очень любим! Мы с тобой едины! Вместе мы все сможем! Только держись и будь здоровым!» — написала она.

Похожий отзыв о мероприятии оставила у себя в блоге певица Валерия, назвав его «историческим концертом», а самого Носкова «великим певцом».

«В этот вечер нам, его коллегам, посчастливилось исполнять песни Николая для него самого и прекрасной публики. Все прекрасно понимали, что перепеть Носкова невозможно, да и соревноваться никто не собирался — задачи были другие. Все с необыкновенным уважением и трепетом прикасались к этому репертуару», — отметила артистка, добавив, что все приглашенные исполнители ужасно волновались за кулисами.

Вместе с тем певица убеждена, что «сцена лечит» и состоявшийся концерт окажет на артиста «мощнейшее терапевтическое действие».

«Совсем скоро Николай окончательно поправится. То, что он вчера сделал — настоящий подвиг. Еще полгода назад мысль об этом концерте казалась авантюрной, невозможной — вчера все получилось. Поздравляю от души!» — написала она.

В конце Валерия поблагодарила Дробыша за идею и реализацию этого мероприятия и «за то, что вселил веру в Николая». Отдельную благодарность она адресовала своему супругу Иосифу Пригожину, который, по ее словам, за годы сотрудничества с Носковым «сделал его лучшие песни достоянием широкой публики, а теперь они уже стали классикой».

Если пройти по хэштегу с именем музыканта, становится понятно, что «сдержать слезы и мурашки» не мог никто из присутствующих в зале. Социальные сети переполнены благодарными отзывами и словами поддержки в адрес артиста.

«Гигантский шеститысячный аквариум — концертный зал Крокус Сити Холл — был вчера заполнен любовью. Любовь была растворена в воздухе, как туман, как вечерняя влага над рекой. Люди, пришедшие на концерт, расплескивали щедро и дарили свою любовь Николаю Носкову. Его голос и интонации не пострадали, а стали еще глубже, еще богаче — они еще сильнее задевают глубинные струны души», — написала одна из поклонниц артиста у себя в блоге.

Женщина назвала происходившее на сцене «мистерией и греческим богослужением», посвященным любви и искусству.

«На сцене расцветали розы, нарисованные лучами света, текли реки любви и вырастали огромные деревья. Артисты пели о любви под аккомпанемент симфонического оркестра. И все — зрители, певцы, музыканты — все вместе творили волшебство. Чувство благодарности до сих пор переполняет меня. Благодарности за то, что я чудесным образом оказалась на этом удивительном концерте», — заключила поклонница Носкова.

Ранее продюсер Виктор Дробыш признавался в том, что в подготовке концерта не обошлось и без разочарований. По его словам, нашлись те, кто отказался принять участие в мероприятии.

«Есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет», — поделился он в беседе с изданием «СтарХит».