Золотые тыквы: как звезды готовятся к Новому году

За три недели до боя новогодних курантов продюсер Яна Рудковская похвасталась роскошной гигантской елью, установленной в ее квартире. «Так как больше времени не будет, нарядили нашу живую волшебную елочку», — объяснила знаменитость.

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На опубликованном в Instagram видеоролике Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром восторженно рассматривают богато украшенное новогоднее дерево, свет которого озаряет всю комнату. Продюсер объяснила, что ее семья всегда тщательно продумывает тематику и цвета игрушек для елки. В этот раз частью декора стали огромные золотые тыквы, лежащие под деревом.

«Каждый год — это традиция и разная цветовая и смысловая гамма. В этом году наша тема — «Золушка», — написала Рудковская, намекнув на название предстоящего ледового шоу своего супруга.

Телеведущий Дмитрий Шепелев записал домашнее видео на фоне наряженной елки и предался воспоминаниям по поводу того, где родители прятали купленные заранее подарки.

«Помните, где мы в детстве все время искали подарки в квартире? Мои, например, прятали в книжном шкафу между книгами, и я всегда почти заранее знал, что они мне подарят на Новый год и в день рождения, но виду не подавал. А где ваши родители прятали подарки, и где прячете вы? А я спрятал в... Многоточие на случай, если мои дети и моя семья увидят это видео», — загадочно сказал Шепелев.

В Instagram телеведущей Ксении Бородиной с начала декабря царит праздничная атмосфера. Уже 5 декабря она опубликовала яркое фото своей младшей дочери Теоны и собаки Берти на фоне больших часов и живой ели, густо украшенной игрушками в форме животных. Также Бородина растрогала подписчиков душевным видеороликом к Новому году с музыкальным поздравлением ее мужу Курбану Омарову.

«Боже, наша новогодняя семейная песня! Включите звук и послушайте слова! — попросила ведущая, — Эта песня — подарок моему мужу в честь Нового года, который я дарила ему год назад, и это еще одно напоминание о том, как сильно я его люблю и ценю все то, что есть между нами!»

Несмотря на поздний срок беременности, 31-летняя жена рэпера Джигана Оксана Самойлова уже вовсю готовится к празднику и участвует в украшении дома. Фотографии беременной четвертым малышом женщины на фоне пышной белой ели, усыпанной огнями, выглядят особенно трогательно.

«Почти готова наша елка. в этом году у нас нежная и снежная. Как вам?» — поинтересовалась Самойлова.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова тоже превратила свою страницу в подборку праздничных снимков. Артистка фотографируется с наряженными елками в ресторанах, распаковывает подарки, хвастается своим особняком, украшенным гирляндами, и, конечно же, демонстрирует свой фирменный шпагат — в этот раз стоя рядом с уютным горящим камином.

Новая жена актера Максима Виторгана — грузинская актриса Нино Нинидзе — нарядила небольшую ель у огромного окна. Новогоднее дерево попало в кадр панорамы города, снятой из квартиры влюбленных на рассвете 1 декабря.

«Обалдеть. Уже зима. Снова. Прошлая зима началась очень странно, холодно и, признаюсь честно, депрессивно. Помню, было тяжко ее дотерпеть — казалось, что она не кончится уже никогда… И так до самой весны», — призналась Нинидзе.

А сейчас, по словам актрисы, ее жизнь наладилась — «все забылось, солнце светит, и на душе по-настоящему хорошо».

«Пусть календарь все стирает и оставляет лишь опыт и благодарность за настоящее. Бери своих за руку и вперед в новую зиму», — написала девушка.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице ролик на фоне «голой» елки и коробок с игрушками. Для поднятия настроения она посоветовала своим подписчикам «нарядить елочку и поставить музыку». На видео Ковальчук несколько раз небрежно поднимала домашнюю футболку, демонстрируя пресс.

«А как вам такая суббота? Любительницам домашнего макияжа не смотреть — ваше сердце не выдержит моей непричесанности и ненакрашенности», — предупредила артистка.