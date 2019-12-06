«Используйте вокалисток по назначению»: Шнурова разозлили на «Голосе»

6 декабря в эфире российского телевидения был показан девятый эпизод восьмого сезона музыкального шоу «Голос», в рамках которого стартовала новая стадия конкурса — «Нокауты». В преддверии выпуска в каждой из команд оставались по шесть участников. Согласно регламенту, наставникам предстояло разделить свои коллективы на тройки, из которых напрямую в следующий этап мог пройти лишь один конкурсант. Вместе с тем всем судьям предоставили по одному праву на спасение участников, уступивших в своих трио, — их можно было забрать себе.

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Открывали эпизод подопечные Полины Гагариной, а именно Екатерина Стеблина, Анастасия Маркова, а также Ива Тодорова. Первой из них в бой вступила Анастасия, которая исполнила лиричный кавер на вирусный хит группы «Грибы», — данная версия песни (настолько она была отличной от оригинала) спокойна могла бы подойти какому-нибудь диснеевскому мультфильму. Перформанс Марковой как бы намекал ее соперницам — чтобы пройти дальше напрямую, нужно будет очень и очень постараться (и те, забегая вперед, не подвели).

Тодорова, в свою очередь, порадовала зрителей эмоциональной интерпретацией (подпевал даже Сергей Шнуров) композиции Леонида Агутина «Оле, оле». Наконец, Стеблина представила на строгий суд публики крайне любопытный (и очень зажигательный) симбиоз из песен «Call Me» группы Blondie и «Атас» «Любэ».

Комментируя выступления девушек, каждый из наставников отдал должное продюсерскому таланту Гагариной, а также похвалил самих певиц. Выбор триумфатора тройки дался Полине трудно — и пал он (что было достаточно ожидаемо) на Маркову. При этом спасать Иву и Екатерину судьи, смотревшие номера участниц в качестве зрителей, не стали.

Этап «Нокауты» продолжила тройка Валерия Сюткина в лице Нуржигита Субанкулова, Арсена Мукенди и Егора Муската, который открыл выступления трио песней «Как на войне» группы «Агата Кристи», легендарной для русского рока композицией. Сразу же после завершения его номера «слово взял» Субанкулов, мгновенно изменивший настроение в зале — с энергичного на меланхоличное — благодаря потрясающему исполнению «Wicked Game» Криса Айзека, саундтрека к фильму Дэвида Линча «Дикие сердцем».

В то же время Мукенди выступил с чем-то средним (в плане настроения) между материалами конкурентов — «Я то, что надо» самого Сюткина. Выслушав похвалу от коллег по судейскому «столику», Валерий обрадовал именно Арсена. Минутой позднее, впрочем, на шоу произошло первое спасение — безусловно одаренного Субанкулова забрал в свою команду Константин Меладзе. А вот Мускату все-таки пришлось покинуть проект.

«Давайте, убийцы мои!» — именно такой мотивационной фразой предварил Шнуров выступления своей первой тройки, в которую вошли Рагда Ханиева, Ирина Чувакова и Арсений Курчанин. Сами номера участников, естественно, получились максимально интересными — лидер «Ленинграда» уже давно зарекомендовал себя как самый креативный наставник проекта, и в этот раз он данную теорему лишь вновь подтвердил.

Так, Чувакова исполнила интереснейший кавер на песню «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda, Курчанин в образе «четкого пацана» и под соответствующий аккомпанемент спел «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх!» (и даже — в рамках номера — назвал Гагарину «малой»), а Ханиева порадовала попурри из «Life» Zivert и «Bad Guy» Билли Айлиш (настолько «роково» последняя, вероятно, еще не звучала никогда).

Комментируя выступления подопечных Шнурова (в частности, Ирины и Арсения), Гагарина несколько раз уколола Сергея, обвинив его в обучении плохому Курчанина (видимо, Полине не особо понравилось, что в ходе перформанса юноши на ее столе оказались семечки), а также намекнув на откровенность его собственных текстов. Досталось лидеру «Ленинграда» и от Меладзе, который выразил мнение, что Сергей использовал Рагду «не по назначению», предложив ей исполнить песню, которой та якобы не могла полноценно продемонстрировать своим вокальные данные, — и это даже немного вывело наставника из себя.

Впрочем, дальше решением Сергея пошла именно она. Что касается Ирины и Арсения, то их никто не спас.

Завершился же выпуск выступлениями артистов все того же Меладзе — Валерии Мироновой («Don't You Worry 'Bout a Thing» Стиви Уандера), Даниила Королева (белорусская народная песня «По морю») и Елизавета Шалубы («Звездная ночь» Юрия Шатунова). Согласно выбору Константина, в следующий этап прошел Даниил, а Валерия и Елизавета выбыли из борьбы.

Добавим, что заключительная половина раунда «Нокауты» будет показана на российском телевидении уже на следующей неделе, после чего в восьмом сезоне «Голоса» начнутся четвертьфиналы.