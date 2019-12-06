«Каждый выбирает свой путь»: Лазарев о женитьбе

Российский певец Сергей Лазарев, отвечая на вопрос о женитьбе, заявил, что в настоящее время «не работает в этом направлении». По словам 36-летнего артиста, сейчас он является «абсолютно счастливым человеком», занимаясь воспитанием двух детей.

«[Тот факт, что я не работаю в направлении женитьбы, — разочарование для поклонниц?] Ну почему же разочарование... Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — цитирует Лазарева kp.ru.

Он также признался, что самое сложное для него в воспитании наследников — «правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало его любви и чтобы никто не ревновал».

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В то же время певец подчеркнул, что испытывает огромную радость, возвращаясь домой к своим детям: »[Что в этом самое радостное?] Конечно же, приходить домой и видеть, как дети бегут к тебе, чтобы запрыгнуть на шею! Они такие разные. Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты — он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что — нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится — как угорелая».

Кроме того, Лазарев отметил, что в уходе за детьми ему помогают няни, без которых он бы не справился.

«Аня просыпается два-три раза за ночь, приходится вставать. Но я с удовольствием выполняю все отцовские обязанности — иногда больше, иногда меньше, в зависимости от напряженности графика», — добавил музыкант.

Минувшей осенью двукратный призер песенного конкурса «Евровидение» рассказал о рождении второго ребенка — дочери Анны — в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, ведущей которого является Лера Кудрявцева, его бывшая возлюбленная.

В ходе передачи Сергей, в частности, поведал, что оба его ребенка являются полноценными родственниками: их выносили разные суррогатные матери, однако биоматериал принадлежал одной и той же женщине. Раскрывать ее личность Лазарев не стал, подчеркнув лишь, что щедро отблагодарил женщину за помощь.

«Раньше у меня было одно солнце, а теперь два. Сейчас я еще быстрее бегу домой и еще больше воодушевлен и окрылен. Я вновь решил это сделать тайно, чтобы все прошло спокойно и без лишних разговоров», — пояснил певец.

О появлении второго ребенка Лазарева (его старший сын — Никита — родился, согласно прессе, в 2014 году) СМИ писали еще в мае. При этом сам артист долгое время категорически опровергал данные сообщения. Так, однажды на фоне слухов о пополнении в семье Сергей опубликовал в своем инстаграме снимок с сыном, на котором мальчик держит у виска указательный палец. Сама фотография была сопровождена подписью: «Тут как бы мой сын показывает некоторым!»

Позднее в том же ключе он говорил о рождении дочери и журналистам: «Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!»

К слову, в тайне некоторое время оставалось и появление на свет самого Никиты — достоянием общественности рождение сына Лазарева стало лишь спустя несколько лет после радостного для артиста события.

%Напомним, что в мае 2019 года Лазарев занял третье место на «Евровидении», которое проходило в Израиле, тем самым повторив свой же результат трехлетней давности.

На конкурсе в Тель-Авиве россиянин выступал с композицией Scream («Крик»), которую написал его коллега по российской сцене Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. Позднее Лазарев, комментируя итоги музыкального состязания, выразил мнение, что одержать победу на «Евровидении» ему помешала предвзятость окружающих по отношению к российской политике и стране вообще.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — цитирует его РИА «Новости».