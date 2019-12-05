«Жизнь расписана»: Певцов отреагировал на «по самые Нидерланды» Урганта

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал ироничное высказывание в свой адрес телеведущего Ивана Урганта, который рекомендовал актеру отправиться в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды». Реагируя на это, Певцов заявил, что шоумен «совершенно спокойно» поедет в эту европейскую страну без него.

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«Я очень занят, у меня расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед. Большое спасибо за приглашение — ну, где-то, может быть, следующей весной только», — сказал актер в интервью изданию Daily Storm.

Кроме того, Певцов заверил, что перед двумя своими большими концертами в Кремле, прошедшими в начале ноября, он хотел стать гостем шоу «Вечерний Ургант», чтобы поговорить «о жизни», «как обычно это бывает перед знаковыми концертами», однако его предложение не заинтересовало создателей телепередачи.

«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту», — сказал он.

Артист также добавил, что уважает мнение шоумена, который счел его высказывания о телеведущем Владимире Познере слишком резкими.

«Я уважаю любое мнение, которое не приносит вред России, пусть выражает свое мнение», — заключил актер.

Ранее Певцов записал гневное видеообращение к 85-летнему телеведущему, отреагировав таким образом на высказывание Познера в поддержку гомосексуализма и искусственного прерывания беременности, которое тот сделал в эфире ток-шоу «Большая игра».

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — заявил журналист.

Журналист также напомнил, что окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека». Он заявил, что примерно 10% населения земного шара рождаются с гомосексуальными наклонностями.

«Это не болезнь, это не разврат, это вариации нормы, вариация маленькая, но тем не менее — норма. К этому я бы еще добавил, что, вообще-то, как хотят жить взрослые люди — это их дело, два взрослых человека живут как хотят: если никому не мешают тем, как они живут, то и, как говорится, на здоровье. В течение веков людей с иными сексуальными наклонностями преследовали, иногда даже убивали; во всяком случае, считалось — то, что они делают, противозаконно. Могу вам напомнить, что в Советском Союзе рассматривали гомосексуализм как уголовное преступление и людей из-за этого отправляли в лагеря и в тюрьмы. К счастью, это закончилось», — заключил Познер.

Возмущенный этим высказыванием Певцов заявил, что телеведущий не может в полной мере беспокоиться о России, поскольку является гражданином трех государств.

«Его отношение — это, если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее. Вот что стоит за этим заявлением. Он не русский по духу. Это — враг России, человек, который хочет, чтобы она вымерла», — цитирует актера «Царьград».

Вместе с тем Певцов, используя образ Иосифа Сталина, подчеркнул, что если бы однополая любовь была нормой, сам журналист мог бы не появиться на свет.

«Гомосексуальные браки — это есть «наука, просвещение и прогресс». Володя, всем ясно, да ты и сам об этом много раз говорил в своих интервью, что ты не любишь эту страну, ты в ней чужой. И я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить, уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря», — заявил артист.

Сам Познер отказался комментировать выпад Певцова в свой адрес.

%«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — ответил телеведущий корреспонденту «Газеты.Ru».

В пресс-службе «Ленкома», артистом которого является Певцов, заявили о том, что у руководства пока не было времени ознакомиться с высказываниями Дмитрия.

«Мы только что выпустили премьеру и не обсуждали этот вопрос — репетировали с утра до ночи. <...> Если бы я прочла те слова, которые позволил себе Певцов, я бы, может быть, к этому как-то бы и относилась. Еще раз повторю, что 2 и 3 декабря мы играли премьеру, были поглощены тем, что происходит непосредственно внутри театра, а не за его стенами. А с ваших слов, простите, я не могу прокомментировать эту ситуацию», — ответила пресс-секретарь.