Не все песни спеты: на «Соловей» подали в суд за долги

Теплоснабжающая организация «МОЭК» подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании долга в размере 46,9 млн рублей с владельцев киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, сообщается на сайте соответствующей инстанции. Кроме того, от компании «Киноцентр», являющейся собственником здания, требуют неустойку в 2,2 млн рублей. Предварительное судебное заседание запланировано на 13 января 2020 года.

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Производство по делу началось 2 декабря. За день до этого в кинотеатре состоялся последний сеанс. Как сообщил в своем письме главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову собственник «Соловья» Вадим Меркин, здание не подлежит эксплуатации из-за серьезных проблем с противопожарной безопасностью.

«Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», — отметил он. Меркин уточнил, что в случае пожара зрителям придется выбираться из задымленного и горящего помещения через 40 кресел.

В своем обращении Меркин также предложил создать общественный совет во главе с депутатом Сергеем Митрохиным для наблюдения за репертуаром кинопоказа в новом здании. Владелец «Соловья» пообещал, что в кинотеатре сохранится формат «длинных» сеансов. «В новом здании на киномероприятия будет выделено не меньше площадей, чем сейчас», — заверил Меркин.

В заключение он добавил, что собственник учтет рекомендации руководителей мэрии по сохранению кинопоказа. «Обновленный киноцентр будет намного лучше и просторнее существующего. В настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10% от общей площади здания — около 1500 кв. м. В новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади — около 3500 кв. м, несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино», — говорится в письме.

В октябре 2018 года собственник здания получил разрешение на снос кинотеатра для постройки на его месте 21-этажной гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Возмущенные горожане проводили одиночные пикеты против закрытия «Соловья», однако спасти его не удалось — 4 декабря этого года здание начали сносить. Согласно СМИ, строительные работы завершатся не позднее марта 2020 года.

Среди тех, кто выступал против закрытия кинотеатра, был депутат Митрохин. 4 декабря он приехал к киноцентру, чтобы попытаться остановить снос здания, однако, по его словам, его силой вывели на улицу, передает РИА «Новости».

«Я написал два заявления. Одно — что меня насильно выдворили со строительной площадки, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 318, частью 1 УК России о применении насилия, не имеющего тяжких последствий, к должностному лицу при исполнении его обязанностей», — цитирует Митрохина агентство.

Второе заявление коснулось отсутствия на месте строительных работ информационного щита. «Вместо информационного щита висит некий паспорт объекта, который не соответствует требованиям, предъявляемым к информационному щиту», — посетовал он.

На последнем сеансе 1 декабря зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», с которого «Соловей» открылся в 1989 году. В ходе показа одна из зрительниц приковала себя наручниками к креслу в знак протеста, а днем перед сеансом поклонники кинотеатра выстроились напротив него «живой цепью». Чтобы не допустить закрытия культурного центра, граждане создали петицию (на момент создания заметки ее подписали 107 тыс. человек — прим. «Газета.Ru»).

«Соловей» считался крупнейшим киноцентром в России, СНГ и Восточной Европе в целом. Он был построен в 1989 году по заказу Союза кинематографистов России. С момента открытия и до 2005 года в здании располагался Музей кино (оно строилось с учетом того, что в нем разместят фондовые хранилища), который проводил там показы редких фильмов, а также выставки и лекции. После развала СССР в кинотеатре находился клуб-ресторан «Арлекино», связанный, как принято считать, с криминальными ОПГ.

Согласно «Коммерсанту», АО «Киноцентр» было создано в 1992 году. Тогда же компания, учрежденная союзами кинематографистов сразу нескольких бывших республик СССР, стала собственником киноцентра на Красной Пресне. В ноябре 2019 года Вадим Меркин признал, что он с 2007 года владеет зданием — позднее данную информацию подтвердили и в АО «Киноцентр».

«Я — владелец киноцентра на Красной Пресне, или, как принято говорить, конечный бенефициар этого предприятия. Именно мне с 2007 года принадлежит здание, в котором расположен киноцентр «Соловей», а также земля под ним», — приводит слова Меркина ТАСС.