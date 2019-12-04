У нее онкология: Миронов призвал спасти от тюрьмы трансгендера

Народный артист России и художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов передал телеканалу «Дождь» свое видеообращение, в котором выразил обеспокоенность судьбой больной раком трансгендерной женщины по имени Мишель, которую Брянский суд приговорил к отбыванию наказания в мужской колонии.

«Из средств массовой информации я узнал о том, что в Брянске Советский районный суд приговорил к трем годам колонии трансгендерную женщину Мишель. Ее обвинили в распространении порнографии, обнаружив на ее странице «ВКонтакте» рисунки обнаженных персонажей японских мультфильмов. Уже звучит абсурдно. Я не специалист, конечно же. Но уже сейчас некоторые эксперты дают свое мнение по этому поводу, и они подвергли сомнению выводы судебной экспертизы в Брянске», — заявил Миронов.

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Он также сказал, что ситуация вокруг дела Мишель серьезно осложняется тем, что «под давлением адвокатов и, видимо, из-за обещания более мягкого приговора», она согласилась признать себя виновной. Миронов отдельно обратил внимание на тяжелое физическое состояние Мишель, которое может очень серьезно усложнить отбывание ей наказания в мужской колонии, как решил суд.

«Кроме того, Мишель не завершила трансгендерный переход и не сменила документы. Поэтому в паспорте указано мужское имя. То есть — ее ждет мужская колония. И гормональная терапия тоже не закончена. Кроме того, Мишель тяжело больна, у нее — онкология. Понимаете, конечно, ситуация, непростая. Я представляю, какова была ситуация для людей, которые принимали решение в Брянском суде», — отметил он.

В связи со сложившейся ситуацией, худрук театра Наций обратился с призывом к адвокатам, экспертам, общественным деятелям и «просто гражданам» спасти жизнь осужденной.

«И мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами, в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране. И все мы можем совершить какие-то неблаговидные поступки, за которые, безусловно, нам придется нести ответственность. Но, все-таки, прежде чем судить, необходимо учитывать все обстоятельства. Тут они — очень непростые», — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что предпринял попытку обратиться к широкой общественности, чтобы «не убить человека, но помочь этому человеку». Миронов отдельно обратился к актерскому сообществу, членов которого призвал участвовать не только в «корпоративных акциях», но и откликаться на проблемы, подобные этой: «Меня эта тема очень взволновала, и я призываю еще и актерское сообщество, чтобы мы участвовали не только в каких-то наших корпоративных акциях, но и откликались на вот такие события. Кто, если не мы? Я надеюсь, что справедливость восторжествует».

По сообщениям местных СМИ, осужденная в соответствии с ч.1 ст.242.1 УК России трансгендерная женщина работает врачом в одной из местных больниц. В настоящий момент она находится в одиночной камере СИЗО. По словам региональной Общественной наблюдательной комиссии Николая Каракотина, она планирует обжаловать вынесенный приговор.

«Если вынесенный вердикт все же вступит в силу, его, скорее всего, отправят в мужскую колонию общего режима в Клинцах. Так как осужденный по документам, да и по виду — мужчина. На данный момент никаких жалоб от него не последовало. О его гендерной идентичности мы не говорили», — сказал Каракотин.

По словам подруги Мишель, в случае резкого прекращения приема препаратов для подготовки к операции по смене пола у той может начаться «аналог ломки».

«Психическая ломка. Все будет не так, все будет болеть, все будет раздражать, все будет истерить. У нее по каждому пустяку будет истерика. Она там, наверное, рыдает сейчас», — рассказала она.

По словам подруги осужденной, если Мишель будет держать эмоции в себе и сдерживать собственные реакции, это будет обострять рак. Журналисты отметили, что онкологическое заболевание было диагностировано у нее задолго до судебного процесса.