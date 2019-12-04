Секреты Горбачева, «Сиротский Бруклин» и другие премьеры недели

«Война токов» («War of Currents»); Альфонсо Гомез-Рейон

Презентация биографической драмы «Война токов», продюсерами которой выступили Мартин Скорсезе и Тимур Бекмамбетов, состоялась еще два года назад на кинофестивале в Торонто. Однако из-за секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна, чья компания занималась производством фильма, премьеру перенесли. В основе сюжета ленты лежит соперничество Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за использование постоянного и переменного токов. Роли изобретателей исполнили Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон, а также в картине снялись Том Холланд и Кэтрин Уотерстон.

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«Газета.Ru» взяла интервью у Бекмамбетова, в котором он рассказал о создании картины.

«Встреча с Горбачевым» («Meeting Gorbachev»); Вернер Херцог

Для создания этого фильма немецкий режиссер Вернер Херцог взял ряд интервью у первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. После полугодового общения с политиком Херцог признался, что искренне восхищается его милосердием, мудростью и приверженностью миру. На момент съемок интервью Горбачеву было 87 лет, и он говорил как человек, которому нечего терять — в частности, экс-политик отметил, что работа по становлению демократии в России не была закончена.

Сюжет биографической драмы «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в котором стал Эдвард Нортон, основан на романе Джонатана Летема. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов, когда одинокий частный детектив, страдающий от синдрома Туретта, решается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга. Вместе с Нортоном в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие.

«Рождество на двоих» («Last Christmas»), Пол Фиг

В преддверии праздников в России выходит мелодрама «Рождество на двоих», снятая по сценарию Эммы Томпсон и Брайони Киммингс. Под аккомпанемент легендарной песни Джорджа Майкла «Last Christmas», написанной 35 лет назад, героиня звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказывает о своей нелегкой жизни, которая меняется в лучшую сторону с появлением очаровательного молодого человека Тома.

Сюжет российской военной драмы «Ржев» сценариста и режиссера Игоря Копылова разворачивается в январе 1942 года во время Ржевской битвы, когда штаб требует от роты советских солдат, потерявшей множество воинов, удерживать позиции любой ценой. В фильме снялись Александр Горбатов, Сергей Жарков, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и другие.

Боевик «21 мост» рассказывает о приключениях детектива нью-йоркской полиции в отставке, который расследует преступный заговор. Главная роль в фильме досталась звезде «Черной пантеры» Чедвику Боузману, который также выступил в качестве одного из продюсеров вместе с Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»).

На фестивале «Окно в Европу-2019» драма «Простой карандаш» Натальи Назаровой получила награды за лучший фильм и за женскую роль. Также картина завоевала главную премию фестиваля российского кино, который проходил во французском Онфлере. Актриса Надежда Горелова сыграла в фильме учительницу рисования из Петербурга, которая вслед за мужем переезжает в провинцию и устраивается на работу в школу. Там она сталкивается с типичной для России ситуацией, когда люди смиряются с проблемами и не борются за лучшую жизнь.

Криминальная драма «Решала. Нулевые» представляет собой третью часть бурятской саги о выходцах из 90-х, которые в перестроечные годы придумывали бизнес-схемы и делали деньги «из воздуха». По сюжеты новой ленты друзья Костя и Завгар встречаются в 2008-м и снова пытаются нелегально заработать, однако деньги уходят так же легко, как приходят. Тогда Костя придумывает особый способ заработка, который может стоить ему и Завгару жизни.