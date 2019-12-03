«Хочет быть Джоном»: дочь Джоли и Питта стала мальчиком

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель начала принимать гормоны для смены пола на мужской, утверждает Marie Claire. По информации источника, первый биологический ребенок оскароносных артистов, которому в этом году исполнилось 13 лет, осознал, что хочет быть мальчиком еще в три года — и родители всегда поддерживали Шайло в этом решении. Теперь же, согласно СМИ, дочь сделала еще один шаг на пути к смене пола, приступив к гормональной терапии.

Ранее 55-летний Питт рассказывал, что Шайло требует от своего окружения, чтобы ее все называли Джоном.

«Он просто хочет, чтобы его назвали Джоном. Джоном или Питером. Иногда я говорю: «Ши, ты хочешь апельсинового сока?» «Джон. Я — Джон», — отвечает мне на такое», — говорил актер.

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Джоли, в свою очередь, подчеркивала, что гендерные предпочтения ее ребенка были очевидны еще с самого раннего возраста: «Он любит костюмы, носит галстуки, пиджак и брюки. Ему нравится одеваться так, как одеваются мальчики. Пришлось даже состричь ему волосы. Он действительно любит мужские вещи. Брэд и я не планируем наставлять его по поводу того, как он должен действовать — или как он должен себя чувствовать. Пусть он найдет свое место».

Как отмечает ForumDaily, Шайло принимает гормоны уже более года, а впоследствии планирует прибегнуть к операции по смене пола.

По словам источника, близкого к окружению ребенка Джоли и Питта, «Шайло никогда не чувствовала себя девушкой, из-за чего еще в 12 лет, заручившись поддержкой родителей, начала принимать гормональные препараты с целью изменить собственную внешность в соответствии со своей гендерной идентичностью».

Минувшим летом в СМИ появились слухи о том, что Шайло Нувель Джоли-Питт, уставшая от пристального внимания со стороны фанатов ее звездной матери, собирается переехать жить к отцу. «Их дом похож на зону бедствия, и Шайло больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом своего переезда, разрешения не спрашивала. Конечно, поступок Шайло опустошит Энджи, ведь она нуждается в детях», — рассказала приятельница звезды, попросив не указывать ее имени.

Питта — если верить инсайдерам — данное решение дочери сильно обрадовало. Кроме того, осведомительница заявила, что вслед за Шайло покинуть Джоли могут и другие ее дети, которые якобы «устали от поведения матери».

«Конечно, Брэд ликует, но самое страшное, что и другие дети могут последовать примеру Шайло. Они тоже устали от поведения матери. Так что уже к концу лета Брэд может полностью взять на себя обязанности по заботе о детях, — цитирует источника NW. — Никто не удивится, если к концу лета Брэд будет жить в доме с шестью детьми на постоянной основе».

Позднее, впрочем, данная информация была опровергнута.

Роман между Питтом и Джоли, как известно, начался на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», в котором они исполнили главные роли, — при том, что актер тогда был женат на звезде «Друзей» Дженнифер Энистон.

Продолжительное время пара не афишировала свои отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Вместе артисты, имеющие шесть общих детей (трое из них были усыновлены), пробыли вместе более десяти лет, после чего — в сентябре 2016 года — Джоли подала на развод.

Изначально актриса рассчитывала получить полную опеку над детьми: после расставания с мужем она хотела, чтобы тот проводил с ними как можно меньше времени. Для достижения данной цели Джоли среди прочего обвиняла Питта в домашнем насилии, рассказав суду о ссоре между отцом и их сыном Мэддоксом, которая произошла на борту частного самолета. Как тогда отмечала артистка, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы накинулся на сына из-за того, что тот вмешался в спор между родителями. Позднее, впрочем, ФБР не смогло доказать правдивость данного утверждения.

Право на совместную опеку над детьми решением суда было присуждено Питту уже летом 2018 года. Спустя несколько месяцев бывшая пара достигла окончательного соглашения по поводу опеки — и актер получил возможность видеться с детьми, не придерживаясь графика, установленного судом.