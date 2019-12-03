«Продвинутый человек»: Лещенко ответил на оговорку Бузовой

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии «Золотой хит». Музыкант сказал, что не обижается на артистку, потому что она сделала это не умышленно.

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку певицы Ольги Бузовой, назвавшей его со сцены другой фамилией. В комментарии «Газете.Ru» исполнитель заявил, что не обижается на артистку, потому что такой конфуз может случиться с каждым.

«Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда — вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает», — отреагировал музыкант.

Он отметил, что хорошо общается с Бузовой и встречался с ней лично, поэтому она не могла забыть его настоящую фамилию.

«Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же не умышленно было. Она, все-таки, продвинутый человек», — сказал Лещенко.

Речь идет о монологе Бузовой перед выступлением на церемонии вручения премии канала Music Box «Золотой хит», передает сайт kp.ru. Артистка приехала на место проведения мероприятия в красном платье в пол, отказалась от интервью и переоделась в свой классический сценический костюм — откровенное боди. За кулисами звезда записала видеоселфи, на котором слышно исполнение Лещенко, и объявила, что выходит к зрителям после него.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала Бузова со сцены.

Допустив ошибку в фамилии полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», певица не заметила свою оплошность. Зрители также сделали вид, что не обратили внимание на исковерканную фамилию 77-летнего артиста, и отреагировали на слова знаменитости овациями.

«У нас уже стало хорошей традицией раз в год встречаться с телеканалом Music Box, где я дарю зрителям свое творчество, — невозмутимо продолжила Бузова, — Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты. Кстати, уже 4 декабря выйдет моя новая песня «Не виновата».

На мероприятии она исполнила один из своих новых хитов под названием «Вот она я» и унесла домой сразу две награды в номинациях «Лучшая певица» и «Девушка в стиле Cosmo».

«Ничего себе! Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!» — обрадовалась певица.

Отказавшись от беседы с прессой из-за плотного графика, Бузова опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональное видео с благодарностью за любовь поклонников к ее творчеству.

«Боже, мне так приятно! Спасибо большое! Ваша любовь стимулирует и вдохновляет меня идти дальше. Сегодня я выступала с песней «Вот она я» и, собственно, за нее получила награду «Золотой хит». Еще одна награда в нашу копилочку. Дальше — больше», — сказала певица.

Ранее Бузова высказалась в поддержку закона о запрете домашнего насилия, назвав свою страницу в Instagram отличной площадкой для обсуждения этой проблемы. Также артистка призналась, что и сама сталкивались с насилием в семье, передает сайт kp.ru.

«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — призвала Бузова.

По словам певицы, после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым многие знакомые сомневались в том, что она сможет самостоятельно справиться со всеми трудностями.

«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить», — считает артистка.

Знаменитость не стала уточнять детали домашнего насилия, с которым ей пришлось столкнуться, но пожаловалась, что несколько лет осталась «одна с собаками буквально на улице».

«Это был самый сложный период в моей жизни, — призналась она, — Пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги».

В ответ на обвинения в домашнем насилии бывший муж Бузовой предъявил претензии изданию, опубликовавшему скандальное интервью. Согласно источнику, футболист требует с «Комсомольской правды» компенсацию за моральные неудобства в размере 5 млн рублей. Отмечается, что юристы уже подготовили досудебную претензию с заявлением спортсмена на эту тему.