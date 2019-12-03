«Продвинутый человек»: Лещенко ответил на оговорку Бузовой

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку певицы Ольги Бузовой, назвавшей его со сцены другой фамилией. В комментарии «Газете.Ru» исполнитель заявил, что не обижается на артистку, потому что такой конфуз может случиться с каждым.

«Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда — вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает», — отреагировал музыкант.

Он отметил, что хорошо общается с Бузовой и встречался с ней лично, поэтому она не могла забыть его настоящую фамилию.

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«Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же не умышленно было. Она, все-таки, продвинутый человек», — сказал Лещенко.

Речь идет о монологе Бузовой перед выступлением на церемонии вручения премии канала Music Box «Золотой хит», передает сайт kp.ru. Артистка приехала на место проведения мероприятия в красном платье в пол, отказалась от интервью и переоделась в свой классический сценический костюм — откровенное боди. За кулисами звезда записала видеоселфи, на котором слышно исполнение Лещенко, и объявила, что выходит к зрителям после него.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала Бузова со сцены.

Допустив ошибку в фамилии полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», певица не заметила свою оплошность. Зрители также сделали вид, что не обратили внимание на исковерканную фамилию 77-летнего артиста, и отреагировали на слова знаменитости овациями.

«У нас уже стало хорошей традицией раз в год встречаться с телеканалом Music Box, где я дарю зрителям свое творчество, — невозмутимо продолжила Бузова, — Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты. Кстати, уже 4 декабря выйдет моя новая песня «Не виновата».

На мероприятии она исполнила один из своих новых хитов под названием «Вот она я» и унесла домой сразу две награды в номинациях «Лучшая певица» и «Девушка в стиле Cosmo».

«Ничего себе! Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!» — обрадовалась певица.

Отказавшись от беседы с прессой из-за плотного графика, Бузова опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональное видео с благодарностью за любовь поклонников к ее творчеству.

«Боже, мне так приятно! Спасибо большое! Ваша любовь стимулирует и вдохновляет меня идти дальше. Сегодня я выступала с песней «Вот она я» и, собственно, за нее получила награду «Золотой хит». Еще одна награда в нашу копилочку. Дальше — больше», — сказала певица.

Ранее Бузова высказалась в поддержку закона о запрете домашнего насилия, назвав свою страницу в Instagram отличной площадкой для обсуждения этой проблемы. Также артистка призналась, что и сама сталкивались с насилием в семье, передает сайт kp.ru.

«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — призвала Бузова.

По словам певицы, после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым многие знакомые сомневались в том, что она сможет самостоятельно справиться со всеми трудностями.

«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить», — считает артистка.

Знаменитость не стала уточнять детали домашнего насилия, с которым ей пришлось столкнуться, но пожаловалась, что несколько лет осталась «одна с собаками буквально на улице».

«Это был самый сложный период в моей жизни, — призналась она, — Пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги».

В ответ на обвинения в домашнем насилии бывший муж Бузовой предъявил претензии изданию, опубликовавшему скандальное интервью. Согласно источнику, футболист требует с «Комсомольской правды» компенсацию за моральные неудобства в размере 5 млн рублей. Отмечается, что юристы уже подготовили досудебную претензию с заявлением спортсмена на эту тему.