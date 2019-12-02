«Ирландец» в центре скандала: Скорсезе обвинили в сексизме

Многие американские зрители раскритиковали новый фильм 77-летнего режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях. Негодование вызвало недостаточное, по их мнению, количество экранного времени в фильме у исполнительницы самой значительной женской роли Анны Пэкуин.

Обладательница премии американской киноакадемии «Оскар» 1994 года за лучшую второстепенную роль сыграла в «Ирландце» дочь главного героя, однако за те десять минут, которые зритель может увидеть ее в фильме, актриса произнесла только семь слов.

Реклама

По сюжету фильма, ее героиня испытывает страх и неприятие по отношению к образу жизни своего отца, работающего на мафию. Отношения между ними ухудшаются, когда она становится свидетельницей его жестокого нападения на мужчину, ранее оттолкнувшего ее в магазине. Важность ее персонажа для понимания смысла фильма и подчеркнутое отсутствие текста вызвали у многих зрителей вопросы о том, из-за чего столь талантливую актрису было решено не использовать в полной мере в фильме, который длится три с половиной часа.

Исполнитель главной роли в «Ирландце» Роберт Де Ниро высказался в защиту Скорсезе и сценариста фильма Стивена Заилляна, решивших минимизировать реплики Пэкуин.

«Она была очень выразительна, вот в чем дело. Может быть, в других эпизодах могли быть какие-то сцены ее взаимодействия с Фрэнком (Шираном — главным героем фильма, прим. «Газета.Ru»), но поступили так. Она восхитительна и это чувствуется», — сказал Де Ниро.

Немногословность Пэкуин стала причиной для ряда журналистов вспомнить, какую роль играли женщины в предыдущих фильмах Скорсезе. Так, телесценарист Айра Мэдисон обвинил режиссера в сексизме по отношению к своим героиням, несмотря на высокую оценку его творчества.

«Скорсезе не только редко имеет дело с женщинами в своих фильмах, их может там вообще не быть», — заявил он.

О более чем скромном количестве реплик своей героини высказалась и сама Пэкуин.

«Я думаю, что многое можно сказать без слов. Я думаю, иногда взгляд стоит тысячи слов и внутреннее осуждение, с которым она выступила против своего отца, это не что-то, что она могла бы облечь в слова, не этом этапе ее жизни», — сказала актриса.

Она подчеркнула, что особенности взросления дочери Ширана могут не позволять ей открыто говорить об испытываемых эмоциях.

«Ей понадобятся 20 лет терапии, чтобы смочь объяснить отцу, почему он был для нее проблемным родителем. Но это было по-настоящему интересно, определенным вызовом, но таким, который вызвал у меня интерес», — добавила она.

Позднее Пэкуин решила вновь вернуться к теме условий своего участия в фильме из-за предположений одного из пользователей Twitter, что Скорсезе «заказал» ее для работы над своим новым фильмом.

«Нет, никто никого не «заказывал». Я прошла прослушивание ради привилегии стать частью невероятной команды «Ирландца», и я невероятно горжусь тем, что добилась этого», — написала она в своем аккаунте.

Сам Скорсезе также рассказал о причинах, подтолкнувших его к тому, чтобы изобразить героиню Пэкуин немногословной и отстраненной, в разговоре с режиссером Спайком Ли в рамках подкаста «The Director's Cut».

«Я спрашивал Стива Заилляна, можем ли мы спрятать ее в этой истории. Я решил, что ей не нужно ничего говорить. Когда вы видите вашего отца, который делает что-то в таком роде, я прошу прощения… Вы видите, как он давит руку человеку, другие дети, может быть, выдержали бы — но не этот ребенок», — сказал Скорсезе.

Он также отметил, что в этой роли важен взгляд героини, и сравнил игру Пэкуин и Люси Галлина, которая исполнила роль дочери Фрэнка Ширана в детстве.

«Она смотрит на него. Она знает, что он что-то замышляет, и Люси сыграла прекрасно, но взгляды Анны была совершенно невероятны», — добавил Скорсезе.

Отдельно он коснулся и количества реплик у героини Пэкуин: «Есть вещи, о которых ты не можешь говорить. Она это знает. Она знает, кто она. Он знает, что она знает. Даже когда она сидит во время разговора с полицией об убийстве Джоуи Галло. «Стрелок зашел один», и мы видим, что она смотрит на него».

Многие зрители также выступили против критики в адрес небольшого количества экранного времени Пэкуин, указав на то, что использование актрисы подобного калибра в такой роли позволяет сделать больший акцент на персонаже и на одной из главных тем фильма.

Подробнее о фильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».