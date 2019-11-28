Побег из Спрингфилда: «Симпсоны» близки к закрытию

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» Дэнни Эльфман, автор музыки к мультсериалу «Симпсоны», заявил о возможном закрытии шоу в ближайшем будущем. Согласно композитору, 31-й сезон популярного проекта, стартовавший в сентябре 2019 года, может стать для «Симпсонов» последним.

«Исходя из того, что я слышал, ему скоро придет конец, — цитирует Эльфмана The Guardian. — Не могу утверждать об этом, но я слышал, что текущий год — его последний».

Вместе с тем он признался, что поражен долголетием «Симпсонов», премьера которых состоялась еще в конце 1980-х годов. «Я поражен тем, что сериал продержался так долго. Поймите, когда я написал эту сумасшедшую мелодию для сериала, то не ожидал, что ее вообще кто-нибудь услышит», — заключил музыкант.

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Эльфман стал не первым причастным к «Симпсонам» человеком, заявившим о скором финале шоу. Так, ранее в этом году актриса Ярдли Смит, чьим голосом на протяжении 30 лет говорит Лиза Симпсон, — комментируя переход прав на шоу от холдинга 21st Century Fox к компании Disney — предположила, что сериал скорее закроют, чем переработают.

«Когда ты имеешь дело с чем-то, что все еще так связано с культурой и является своего рода столпом нашей культуры, если ты с этим напортачишь, то окажешься на рискованной территории. Поэтому, я думаю, — и я могу полностью ошибаться, — что они скорее закроют его, чем поменяют», — отметила артистка.

Говоря о продлении «Симпсонов», она назвала это «перерывом», который должен дать время новым владельцам определиться со своими планами относительно будущего мультфильма. Вместе с тем Смит оптимистично оценила отношение актеров, продюсеров и сценаристов, работающих над шоу: по ее мнению, они хотят оставаться в проекте и дальше.

Также она выразила восхищение своим собственным персонажем в «Симпсонах»: «Она один из лучших персонажей всех времен. Сострадательная, эмпатичная, по-настоящему любопытная в отношении людей — кто вы, какой у вас опыт, как я могу вас узнать? Я думаю, что любопытство сохраняет ум открытым, а как только ты теряешь это любопытство, все пропало».

Согласно СМИ, Disney может закрыть «Симпсонов», посчитав их не совсем подходящими для семейной аудитории, на которую ориентируется студия. Учитывая хулиганскую стилистику мультсериала, вокруг него и правда достаточно часто возникают разного масштаба скандалы, которые, учитывая осторожную и одновременно принципиальную политику Disney, могут отпугнуть новых владельцев.

В частности, одна из последних историй подобного толка произошла на фоне сообщений о выходе двух новых сезонов сериала: комик Хари Кондаболу обвинил создателей сериала в расизме. В своем документальном фильме «Проблема с Апу» артист заявил, что поведения персонажа шоу Апу, владельца небольшого магазинчика в Спрингфилде, напоминает пародию на только что переехавшего в США из Индии человека.

Авторы «Симпсонов» при этом поначалу отшучивались на данные обвинения, однако — когда дело достигло внушительных масштабов — в ситуацию пришлось вмешиваться актеру Хэнку Азарии, озвучивающему самого Апу. По его словам, он никогда не хотел, чтобы данный персонаж доставлял людям какие-либо неудобства.

«Идея того, что дети или взрослые в прошлом или будущем будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — заявил Азария.

Попутно в сети появились слухи о возможном удалении Апу из шоу, но позднее их опроверг создатель «Симпсонов» Мэтт Грэйнинг. «Сейчас такое время в нашей культуре, когда люди очень любят притворяться обиженными», — отрезал он в одном из интервью.

«Симпсоны» являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. Шоу, рассказывающее о приключениях Гомера, Мардж, Барта, Лизы и многих других персонажей на просторах Спрингфилда, полноценно стартовало в 1989 году, а уже по завершении 32-го сезона, выход которого до сих пор нельзя исключать, общая численность эпизодов проекта может превысит отметку в 700 серий.