В поисках решения конфликта: что сказала Доронина Путину

Руководство МХАТ им. Горького провело брифинг для прессы после встречи президента России Владимира Путина с президентом театра Татьяной Дорониной, на которой присутствовали, в том числе, вступившие в конфликт с новым руководством театра. В учреждении, отметили, что новый художественный руководитель Эдуард Бояков решил прояснить ситуацию вокруг текущего состояния в организации и «развеять мифы», однако актеры, несогласные с проводимой им политикой, на встречу приглашены не были.

«В президиуме их не будет. В президиуме — актеры, которые поддерживают Эдуарда. Но, в принципе, с ними можно связаться. Или, возможно, они сами будут. Я не знаю. У нас, в принципе, театр открыт для всех. Актеры же продолжают сюда приходить, естественно. Так что приглашать их не приглашали. Но, возможно, они будут сами по себе», — сказала пресс-секретарь театра Наталья Федотова «Газете.Ru».

Реклама

Он отметила, что на встречу также не был приглашен присутствовавший на встрече Дорониной с Путиным актер Александр Титоренко.

«Потому что это брифинг, который организовывает Эдуард. То есть — он хочет рассказать о своих действиях. Эти актеры, они рассказывают по-другому о своих действиях», — подчеркнула она.

Несмотря на ее слова о том, что несогласные с новым руководством театра актеры могут прийти на брифинг в качестве частных лиц, сами артисты в разговоре с «Газетой.Ru» выразили опасение, что в таком случае их заставят писать объяснительные, а также могут объявить выговор. По словам актеров, в настоящий момент они предпочитают не появляться в театре без вызова.

«Мы не хотим пока ввязываться в эту ситуацию. Надо подождать, что будет происходить. Если ничего не случится после ее разговора с Путиным, надо просто замолчать, и пусть они работают, как работают. Пусть они губят все, что хотят. Тогда будет полная бессмыслица. Будем просто зарплату получать, сидеть, ничего не делать. И подождем, пока он сам себя утопит», — сообщили они.

На брифинге Эдуард Бояков выступил с продолжительной речью, в которой постарался объяснить свою позицию относительно событий, происходящих в театре. Он не стал отрицать факта разгоревшегося в заведении конфликта.

«Ищу выход из этого конфликта. Есть десять актеров, которые не согласились с моей позицией худрука, — заявил Бояков. — Мы пришли к заключению,что если актеры, которые не хотят работать с худруком, я не могу заставить их силой».

Худрук МХАТа в то же время подтвердил, что «десять человек остались вне работы», но выразил готовность встретиться с любым из них.

«Они заявили публично, что не хотят такого худрука, и я не стал планировать их на новые роли», — сказал Бояков.

Глава театра также выразил уверенность в том, что подробное освещение сложившейся ситуации СМИ — целенаправленная кампания против заведения.

«Я не знаю заказчиков кампании [против театра]. Она существует, это факт. Артистов, которых спрашивают, используют. Скоро реконструкция, здание 50 лет не видело ремонта. Это серьезные деньги, видимо, кто-то хочет поучаствовать», — предположил Бояков.

Самой насущной темой брифинга стала встреча президента России Владимира Путина с бывшей руководительницей МХАТа Татьяной Дорониной, на которой состоялся разговор о состоянии дел в театре. Однако Бояков разочаровал присутствующих, заявив, что видел только фотографию встречи и ему ничего не известно о том, что говорили участники. Худрук МХАТа также отреагировал на слова Путина о Боякове, когда президент, услышав его фамилию, спросил: «А кто это?»

«Ничего не думаю [на этот счет]», — сказал Бояков.

На вопрос, когда Татьяна Доронина появится в театре, если вообще такое случится, худрук отвечать отказался. Однако заместитель Боякова по литературной части Захар Прилепин поделился своими соображениями на эту тему.

«Вы спросите у Татьяны Васильевны, мы ее ждем не дождемся, — сказал Прилепин. — Она, если появится, поставит в сложное положение тех людей, которые сегодня просят ее помощи, эти десять человек. А она отвечает за всех. И за этих десятерых и за остальных семидесятерых. Она видит, что у этих семидесяти и так все нормально. И она поэтому старается, как мне кажется, держаться чуть выше всего этого».

Писатель также пролил свет на то, о чем говорила Доронина с Путиным.

«Путина она просила, чтобы тех десятерых не обижали. Чтобы надбавки им дали. То есть, ее материнская позиция мне понятна», — заключил Прилепин.