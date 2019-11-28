Избивал и унижал: звезда «Супергерл» пережила домашнее насилие

Исполнительница главной роли в сериале «Супергерл» Мелисса Бенойст рассказала, что несколько месяцев подвергалась насилию со стороны ее молодого человека. Знаменитость опубликовала 14-минутное видеообращение с откровенным признанием на своей странице в Instagram.

«Я пережила домашнее насилие и ИПВ (информационно-психологическое воздействие) со стороны своего бойфренда», — сказала Бенойст.

Свою историю 31-летняя актриса начала с описания встречи с бывшим возлюбленным. Девушка встретила его сразу после разрыва предыдущих отношений и не хотела сразу заводить новый роман. Сначала молодой человек поддерживал Бенойст, потом они сблизились, но идиллия длилась недолго. Вскоре она начала испытывать на себе со стороны бойфренда эмоциональную манипуляцию, ревность, проверку переписок и запрет на общение с другими мужчинами. По словам Бенойст, он злился, когда она играла в романтических сценах, и требовал одеваться менее откровенно, чтобы не привлекать внимание мужчин.

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«Работа была самой щепетильной темой. Он не хотел, чтобы я когда-либо целовалась с актерами или даже играла сцены флирта с мужчинами. Мне было очень трудно этого избежать, поэтому я начала отказываться от кастингов, предложений о работе, тестовых съемок и дружбы с мужчинами, потому что я не хотела причинять ему боль», — сказала Бенойст.

Имени обидчика актриса не назвала, отметив лишь, что он моложе нее. Известно, что ранее Бенойст состояла в отношениях с 37-летним фотографом Ником Фордерманом, была замужем за 27-летним актером Блейком Дженнером и состояла в браке с 31-летним актером Крисом Вудом.

В ходе видеообращения она рассказала, что первый случай насилия произошел через пять месяцев после начала отношений, когда партнер бросил ей в лицо коктейль. Она скрывала этот инцидент из-за чувства стыда, страха повторения инцидента и нежелания признавать, что с ней происходит.

«Он прижимал меня и несколько раз давал пощечины, бил так сильно, что я чувствовала, как из меня выходит дыхание, таскал за волосы по тротуару, бодал головой, сжимал до тех пор, пока моя кожа не рвалась, ударял меня о гипсокартонную стену, которая сломалась, душил», — перечислила актриса.

Однажды, по словам Бенойст, во время скандала она заперлась в комнате, и молодой человек выломал дверь. Это заставило девушку ценить вещи и беречь ремонт больше, чем свое здоровье. Актриса рассказала, что после скандалов и нападений он часто извинялся и обещал, что больше не будет совершать таких действий. По словам Бенойст, раскаяние заставляло ее остаться с этим человеком, чтобы помочь ему исправиться.

«В глубине души я никогда не верила, что он изменится, я просто обманывала себя мыслью, что могу помочь ему. Кто-то должен был дать ему понять, что его поведение не в порядке», — считала она.

Также Бенойст призналась, что мужчина повлиял на нее не лучшим образом и сделал более жестокой. «Я изменилась, и я не горжусь тем, как я изменилась», — призналась актриса.

Поворотный момент в этих непростых отношениях произошел, когда партнер бросил в лицо девушки смартфон. Знаменитость рассказала, что удар повредил ей радужную оболочку глаза до зрачка и чуть было не разорвал глазное яблоко, что навсегда ухудшило ее зрение.

Актриса солгала медсестрам и полиции о причине травмы, но вскоре набралась смелости и рассказала правду подруге.

«Чем больше людей я посвящаю в свою личную жизнь, тем больше меня поддерживают», — сказала Бенойст, добавив, что в итоге токсичные отношения с партнером были разорваны по ее инициативе.

Завершая монолог, актриса подчеркнула, что в ее истории нет ничего постыдного. Она также отметила, что информационно-психологическое воздействие является «хронически недооцененным преступлением». По данным Национальной коалиции против домашнего насилия, каждая четвертая женщина и каждый четвертый мужчина хотя бы раз испытывали насилие со стороны своих партнеров, а одна из семи женщин и каждый пятый мужчина получили от своих партнеров травмы.