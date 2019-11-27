«Вера неумолима»: Кончаловский о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии. Общаясь с телеведущим Владимиром Познером в авторском шоу журналиста на Первом канале, 82-летний постановщик признался, что главной целью в его жизни является выздоровление дочери.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — сказал Кончаловский.

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Страшная авария, в результате которой Мария получила черепно-мозговую травму и впала в кому, произошла 12 октября 2013 года во Франции. Арендованным автомобилем управлял Кончаловский, а рядом сидела его дочь, не пристегнутая ремнем безопасности. Когда режиссер не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, Мария получила тяжелейшую травму головы.

«В результате аварии пострадала наша дочь Маша, которая вопреки предупреждениям не застегнула ремень безопасности. Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива — поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Усилиями французских врачей Маша была спасена», — вспоминал обстоятельства ДТП Кончаловский.

Перевозить травмированную девочку в карете скорой помощи было опасно, поэтому в больницу Марселя ее доставили на вертолете со специальным оборудованием на борту. Пожилая французская пара, находившаяся во втором автомобиле, отделалась незначительными повреждениями.

После ДТП Михалкова-Кончаловская находилась в коме на протяжении полугода, а весной 2014-го начала выходить из вегетативного состояния. Несмотря на это, у французских медиков не было позитивных прогнозов по поводу психического и физического выздоровления девушки.

«Французские врачи хотели отключить ее от аппарата поддержания жизни», — рассказывал старший сын режиссера Егор Кончаловский.

Однако родители решили перевезти дочь в Россию, веря в чудесное выздоровление. Согласно многим СМИ, спустя какое-то время состояние здоровья Михалковой-Кончаловской начало улучшаться — некоторые издания даже публиковали фотографию, на которой запечатлена девушка в инвалидной коляске, снятая спиной к камере. Источники утверждали, что на снимке изображена Михалкова-Кончаловская.

Мать девушки Юлия Высоцкая говорила о произошедшем лишь однажды в интервью журналу Tatler. Ведущая рассказала о трудностях в борьбе с болезнью девушки и радости при незначительных улучшениях.

«Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое.

Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля», — признавалась Высоцкая.

По словам ведущей, после аварии они с Кончаловским углубились в работу для того, чтобы восстановиться после шока. Она также подчеркнула, что не имеет права винить в трагедии находившегося за рулем мужа и отвечать на вопросы о его чувстве вины.

«Думаю, я с ним гораздо откровенней, чем он со мной. Наверное, такова женская природа: словами определить свое состояние и вроде бы становится легче. Его мужская личностная природа не такая. Он закрытый человек, даже от самого себя. Но он много работает, безумно много. Спит по три-четыре часа. Один проект за другим. Три сценария одновременно. Бесконечно читает лекции студентам. Он всегда был трудоголиком. Сегодня его интересуют культурология, человек, Чехов и так далее. Если бы не работа, ему бы, конечно, было тяжелее», — сказала Высоцкая.

Она отметила, что силу в борьбе с заболеванием дочери им дает понимание того, что нужно не страдать, а делать все для ее спасения.