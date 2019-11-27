«Я как придурок»: Верка Сердючка в слезах покинула шоу

Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу «X-фактор» расплакался и, заявил, что покидает проект. Известный своим сценическим образом Верки Сердючки музыкант пояснил свое решение тем, что не считает себя достаточно компетентным для роли наставника.

«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой, — заявил он. — Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне».

Данилко выразил надежду, что с приходом нового наставника «ситуация как-то поменяется». Он признался, что не может ничего дать своим подопечным и не готов делать выбор в пользу кого-либо из них.

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«Я ничего не могу сделать, извините», — сказал певец и покинул студию.

Представители телеканала СТБ, на котором идет трансляция шоу, пока не раскрывают зрителям, действительно ли следующий выпуск программы пройдет уже без Данилко и кто именно может его заменить.

По одной из версий происходящего, артист принял такое решение в связи с состоянием здоровья. Ранее Данилко почувствовал себя плохо во время съемок новогоднего огонька. По словам очевидцев, певец еще за час до выхода на сцену имел болезненный вид, однако не стал отменять выступление.

«На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера он возвращался в гримерку и переодевался, так как его костюм был полностью мокрым. После того, как часть с Данилко отсняли, звезда закрылась в гримерке и несколько часов не выходила», — сообщил источник сайта Clutch.ua.

Обеспокоенные состоянием артиста коллеги вызвали на место съемок бригаду «скорой помощи». Представитель Данилко позже сообщил, что артист перенес так называемую блокаду сердца, во время которой происходит изменение работы мышечных тканей, которые отвечают за проведение электрических импульсов.

«Чтобы нормализовать состояние Данилко, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», — сообщало издание.

Напомним, что еще в прошлом году СМИ писали о проблемах со здоровьем 46-летнего артиста. Несмотря на попытки соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни, Данилко признал, что в сочетании с плотным гастрольным графиком ему это удается плохо и объявил о последнем туре в образе Верки Сердючки.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — сказал Данилко.

В июле этого года он пояснил свое намерение покинуть большую сцену выматывающим графиком, подчеркнув, что об уходе из украинского шоу-бизнеса речи не идет.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — заявил Данилко в беседе с украинским изданием The Lime.

Вместе с тем исполнитель подчеркнул, что продолжает заниматься творчеством и готовит новый материал, который он представит публике, когда придет подходящее время.

«Когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться», — объяснил артист.

Несмотря на усталость от шоу-бизнеса, в феврале этого года он заявил о готовности поехать на международный песенный конкурс «Евровидение» снова. Это произошло на фоне массовых отказов украинских артистов от участия в музыкальном состязании.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал артист.

В итоге артисту выпала возможность вновь выступить в образе Сердючки на сцене «Евровидения» в Тель-Авиве вне конкурсной программы. В промежутке между выступлениями он исполнил свою версию композиции «Toy» прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай.