«Плащ мой»: кому достанется роль Супермена

Голливудский актер Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки», «Черная пантера») может сыграть Супермена в новом фильме о Супергерое, передает Variety со ссылкой на свои источники. Впервые слухи о том, что он заменит Генри Кавилла на этой роли, появились еще в 2018 году, однако они так не подтвердились.

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Отмечается, что встреча Джордана с руководством студии Warner Bros. состоялась в начале этого года. В ходе обсуждения будущего фильма 32-летний артист поделился своим «видением героя». Тем не менее он пока не готов взяться за него, поскольку занят в других проектах. Инсайдеры утверждают, что новая картина о супергерое вряд ли выйдет в прокат до 2023 года, поскольку у нее пока нет ни сценария, ни режиссера.

В прошлом году издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя Warner Bros. писало, что Генри Кавилл больше не будет играть Супермена.

«Супермен — как Джеймс Бонд. Спустя некоторое время вы начинаете видеть в этих фильмах новых актеров», — заявил сотрудник компании.

В статье подчеркивалось, что агенты Кавилла и продюсеры студии не смогли договориться по поводу появления актера в кинокомиксе «Шазам!» (Shazam!), вышедшего весной этого года. В то же время после этих сообщений официальный представитель Warner Bros. выпустил заявление, где рассказал, что отношения между артистом и компанией не испортились, и к актеру продолжают относиться с большим уважением.

Одна из причин непродления контракта заключалась в невозможности согласовать график съемок. Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Последний не лучшим образом выступил в прокате, собрав $658 млн (при бюджете в $300 млн и без учета затрат на рекламу). Зарубежные СМИ связывали плохие показатели во многом с уходом Зака Снайдера с поста режиссера из-за гибели дочери. Его место занял Джосс Уидон («Мстители», «Баффи — истребительница вампиров»), который отснял несколько сцен фильма и занимался его постпродакшном.

Кроме того, по словам другого источника THR, в ближайшие годы Warner Bros. не собирается выпускать фильм, полностью посвященный Супермену. Еще один источник в индустрии заявил изданию, что студия попробует перезапустить франшизу о супергерое. В частности, отмечалось, что его впервые в истории может сыграть темнокожий актер Майкл Б. Джордан.

Однако, судя по недавнему интервью Кавилла Men, актер пока не собирается прощаться со своей ролью.

«Плащ [Супермена] по-прежнему в моем шкафу, — заявил он. — Он мой».

По мнению Кавилла, образ персонажа еще не до конца раскрыт. «Супермену можно еще многое дать, рассказать множество историй. Проявить искренние стороны этого персонажа», — сказал он.

На то, что Кавилл вернется к роли Супермена, намекал и продюсер грядущего фильма «Черный Адам» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном Хирам Гарсиа.

20 декабря на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера сериала «Ведьмак» по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского, в котором Кавилл исполнил главную роль. Сам актер является большим поклонником серии видеоигр «Witcher», поэтому охотно согласился играть Ведьмака. В своем Twitter он опубликовал «новый почтовый адрес» из мира игры: крепость ведьмаков Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, королевство Каэдвен.

«Но учтите, что я редко там бываю. Охота на всяких чудищ отнимает слишком много времени. Так что отвечать смогу редко, если вообще смогу», — написал он.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич заявила, что при выборе актера на роль Геральта выбор первым пал на Кавилла.

«Тогда еще не было ни авторов, ни сценария — только зеленый свет [на производство сериала] и много страсти. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забуду, каким воодушевленным он выглядел. Он — Геральт. Он всегда им был. Представляю вам Генри Кавилла, нового члена семьи «Ведьмака», — написала в своем Twitter Хиссрич.